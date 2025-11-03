Nuovo COC a Monterubbiano: 60.000 euro per la resilienza marchigiana.

Il territorio marchigiano, storicamente esposto a fenomeni naturali quali terremoti, alluvioni e frane, ha visto recentemente un impulso significativo alla sua resilienza grazie a un investimento regionale di 60.000 euro destinato alla creazione di un Centro Operativo Comunale (COC) a Monterubbiano, in provincia di Fermo.

L’iniziativa, concretizzata attraverso un decreto del 31 ottobre 2025, rappresenta un tassello importante nella strategia regionale volta a rafforzare la capacità di risposta alle emergenze e a garantire la protezione della popolazione.

Il COC, localizzato nella frazione di Rubbianello, in via Crivelli, sorgerà all’interno di strutture comunali preesistenti, ottimizzando risorse e tempi di realizzazione.

La sua genesi affonda le radici in un bando regionale emanato nei primi mesi del 2025, specificamente mirato a incentivare lo sviluppo di infrastrutture cruciali per il coordinamento degli interventi in caso di calamità.

Questo bando riflette una crescente consapevolezza della necessità di strutturare e centralizzare le risorse umane e materiali a disposizione durante le fasi di emergenza, superando le modalità di gestione emergenziale spesso frammentate e reattive del passato.

L’amministrazione comunale di Monterubbiano, anticipando la direzione strategica regionale, ha prontamente risposto al bando con una proposta progettuale dettagliata, che ha riscosso l’approvazione della commissione regionale.

La convenzione successiva, formalizzata tra il Comune e la Regione, definisce i parametri operativi del COC, i livelli di responsabilità e le modalità di utilizzo, sottolineando l’importanza della collaborazione interistituzionale per la gestione efficace delle crisi.

Il percorso di realizzazione si è articolato attraverso l’approvazione di un progetto esecutivo, accuratamente valutato e perfezionato in dialogo con gli uffici regionali, culminando nell’ottenimento del decreto di finanziamento.

Questo passaggio cruciale non solo sancisce l’impegno finanziario della Regione, ma convalida anche la validità tecnico-progettuale dell’iniziativa.

Una volta identificata l’impresa costruttrice tramite apposito bando, si procederà con i lavori di adeguamento degli spazi esistenti.

Il COC sarà strutturato per accogliere una sala operativa, cuore pulsante del coordinamento durante le emergenze, una sala riunioni per la pianificazione strategica e una struttura igienica.

Le opere previste riguardano principalmente l’ottimizzazione degli impianti, la predisposizione di un’adeguata illuminazione e la realizzazione di un sistema di comunicazione efficiente, oltre alla fornitura di arredi e attrezzature specialistiche, inclusi sistemi di monitoraggio delle condizioni meteorologiche e di strumentazione per la comunicazione di prossimità.

L’obiettivo primario è creare un ambiente funzionale, sicuro e tecnologicamente avanzato, capace di supportare le attività di soccorso e di fornire un punto di riferimento per la popolazione durante le fasi di emergenza.

L’investimento rappresenta un passo avanti verso una gestione del territorio più proattiva e resiliente, in grado di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e dai rischi naturali.