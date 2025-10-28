Nuovo Commissariato a Fabriano: Un passo avanti per la sicurezza locale.

La città di Fabriano si appresta a inaugurare una nuova era per la sicurezza locale con la realizzazione di una moderna sede del Commissariato della Polizia di Stato, un intervento strategico che si inscrive in un più ampio piano di riqualificazione del territorio e di potenziamento delle infrastrutture di pubblica utilità.

L’immobile, precedentemente adibito a centro polifunzionale e successivamente dismesso dai vigili del fuoco, è stato restituito al patrimonio pubblico e affidato alla Questura di Ancona nel 2023, segnando l’avvio di un progetto ambizioso che punta a fornire alla Polizia di Stato una struttura all’avanguardia, in grado di rispondere in maniera efficace alle esigenze di una comunità in continua evoluzione.

La pianificazione del complesso, situato in via Di Vittorio, prevede un completamento della fase progettuale entro il 2026, con l’inizio dei lavori di costruzione previsto per i primi mesi del 2027.

Questo cronoprogramma, definito a seguito di un accurato sopralluogo tecnico alla presenza delle massime autorità locali e regionali, testimonia l’impegno congiunto di istituzioni e soggetti coinvolti.

Il progetto non si limita alla semplice ristrutturazione dell’esistente, ma include un’opera di profonda riqualificazione che ambisce a garantire la massima sicurezza e funzionalità dell’edificio.

L’intervento prevede infatti interventi di adeguamento sismico, cruciale per la sua funzione strategica in caso di calamità naturali, e di efficientamento energetico, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

La rifunzionalizzazione dell’immobile includerà un ampliamento delle superfici, per garantire spazi adeguati alle attività di polizia e all’accoglienza del pubblico.

Il team progettuale, guidato dal raggruppamento temporaneo Acale srl, affiancato da Relevo srl, dall’architetto Alessandro Moriconi, da Archeolab e dall’ingegnere Alessandro Balducci, è attualmente impegnato nella redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, tappa fondamentale per l’approvazione della successiva progettazione esecutiva.

La nuova struttura, destinata ad ospitare un organico di 50 agenti, si estenderà su una superficie complessiva di 1.366 metri quadrati, garantendo ambienti moderni e funzionali, pensati per il benessere del personale e per un servizio di qualità alla cittadinanza.

Il finanziamento dell’opera, stimato in 3,7 milioni di euro, è assicurato da risorse provenienti dal Ministero dell’Interno (2,5 milioni di euro) e dall’Agenzia del Demanio (1,2 milioni di euro), a testimonianza della rilevanza strategica dell’iniziativa a livello nazionale.

Il questore Cesare Capocasa ha sottolineato come la nuova sede consentirà alla Polizia di Stato di migliorare significativamente l’efficacia e l’efficienza del proprio servizio, offrendo al contempo un ambiente di lavoro più dignitoso e vivibile per il personale e un’esperienza più accogliente per l’utenza.

La sindaca Daniela Ghergo ha espresso la propria soddisfazione per un’opera che restituirà dignità al lavoro quotidiano degli agenti e che contribuirà a rafforzare il legame tra la Polizia di Stato e la comunità fabrianese, migliorando la percezione di sicurezza e favorendo un clima di fiducia reciproca.

L’iniziativa rappresenta dunque un investimento nel futuro della città, un segnale tangibile di attenzione verso la sicurezza e il benessere dei suoi cittadini.