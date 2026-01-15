Nuovo Direttore Medicina Interna a San Benedetto: ecco il Dott. Rasetti

- PUBBLICITA -

Assume la guida dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna dell’Ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto (AP) il Dottor Carlo Rasetti, figura di spicco con una solida formazione e un percorso professionale legato all’eccellenza della scuola marchigiana di immunoreumatologia, erede diretta dell’insegnamento del Prof.

Giovanni Danieli.

Dal 2001, il Dottor Rasetti ha operato con impegno e dedizione all’interno dell’Unità di Medicina Interna dell’Ospedale, maturando una profonda conoscenza del contesto territoriale e delle esigenze dei pazienti.

L’Unità Operativa, fulcro dell’assistenza medica per una vasta popolazione, ha complessivamente gestito nel 2025 un flusso di 1042 ricoveri in degenza ordinaria, con una durata media del ricovero di 9 giorni, e 570 accessi in day hospital.

Questi dati, apparentemente quantitativi, celano una realtà complessa di gestione di patologie acute e croniche, richiedendo un approccio multidisciplinare e personalizzato.

L’attività ambulatoriale dell’Unità rappresenta un pilastro fondamentale per la prevenzione e la gestione delle malattie, spaziando dalla diagnostica vascolare (con ecodoppler) a consulenze nutrizionali ed epatologiche, fino all’applicazione di dispositivi per la nutrizione enterale e la telemonitorizzazione della pressione arteriosa.

L’introduzione di visite specialistiche per l’osteoporosi perimenopausale, a partire dal primo febbraio, testimonia l’attenzione costante verso l’evoluzione delle esigenze sanitarie della comunità.

Particolarmente significativo è il progetto di consulenza domiciliare per pazienti in nutrizione artificiale, in sinergia con il Distretto Sanitario locale, che rappresenta un’estensione cruciale dell’assistenza, mirata a migliorare la qualità della vita dei pazienti fragili e a ridurre i ricoveri inappropriati.

Il 2026 si configura come un anno cruciale per l’ospedale, segnato dall’implementazione dell’Atto Aziendale – documento programmatico che definisce obiettivi e strategie – e dall’avvio di concorsi pubblici per la copertura delle posizioni di primario ancora vacanti.

Queste iniziative mirano a rafforzare la governance e a garantire una leadership stabile e competente all’interno delle diverse unità operative.

Il Direttore Generale, Antonello Maraldo, ha espresso la ferma convinzione che l’impegno costante e la programmazione strategica contribuiranno a una progressiva e tangibile stabilizzazione dell’offerta sanitaria a livello territoriale, con un impatto positivo sulla percezione dei servizi da parte dei cittadini.

Questo processo di risanamento e potenziamento della sanità locale non è solo una questione di risorse economiche, ma soprattutto di investimento in capitale umano, di innovazione dei processi e di rafforzamento del legame con il territorio, al fine di garantire un sistema sanitario più equo, efficiente e centrato sul paziente.