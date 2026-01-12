Nuovo Istituto a San Ginesio: Un Modello di Innovazione e Ricostruzione

- PUBBLICITA -

Questa mattina, una visita istituzionale al cantiere del nuovo Istituto Professionale R.

Frau di San Ginesio ha segnato un momento cruciale per la ricostruzione post-sisma e per l’innovazione nel sistema educativo marchigiano.

Presenti il direttore generale di Andrea Bocelli Foundation, Laura Biancalani, il Commissario Straordinario per la Ricostruzione, Guido Castelli, e il sindaco Giuliano Ciabocco, l’incontro ha rappresentato un’opportunità per valutare l’andamento dei lavori, perfettamente in linea con il cronoprogramma previsto, e per condividere con la comunità locale le prossime milestone del progetto, con l’apertura della scuola fissata per il settembre del prossimo anno.

L’iniziativa si distingue a livello nazionale per il suo approccio inedito, un modello di co-programmazione, co-progettazione e co-esecuzione che integra sinergicamente risorse pubbliche e investimenti privati.

Su mandato del Commissario, Andrea Bocelli Foundation ricopre un ruolo strategico, operando come progettista e project manager, in un rapporto collaborativo e costruttivo con la struttura commissariale, l’amministrazione comunale e l’istituto scolastico, che è stato attivamente coinvolto fin dalle prime fasi di definizione del progetto, attraverso un percorso partecipativo che ne ha garantito la piena aderenza alle esigenze formative del territorio.

Il nuovo edificio, che si estende su una superficie di oltre 2000 metri quadrati, incarna i principi di modernità, sicurezza antisismica e sostenibilità ambientale.

L’impianto fotovoltaico da 40 kWp contribuirà a ridurre l’impatto ambientale e a ottimizzare i costi energetici, mentre la certificazione in classe IV testimonia l’eccellenza qualitativa della costruzione.

La struttura è concepita come un complesso modulare composto da tre blocchi interconnessi, destinati ad ospitare laboratori didattici e professionalizzanti, aree sportive e spazi dedicati alla creatività e all’espressione artistica.

L’attenzione alla flessibilità e all’inclusione si traduce in ambienti versatili, adatti a rispondere alle mutevoli esigenze della didattica contemporanea.

L’Ipsia R.

Frau si propone, dunque, non solo come un istituto scolastico, ma come un vero e proprio laboratorio permanente di ricerca e innovazione, focalizzato sulla formazione tecnica e professionale nei settori chiave del Made in Italy, dell’artigianato, della manutenzione e dell’assistenza tecnica, elementi cruciali per lo sviluppo economico del territorio.

L’intervento, finanziato nell’ambito dell’Ordinanza speciale numero 9 del 2021, prevede un investimento complessivo che supera i nove milioni di euro.

Un contributo significativo, di oltre 826.000 euro, destinato alla progettazione e direzione lavori, è stato generosamente offerto da Andrea Bocelli Foundation, testimoniando un impegno concreto e duraturo verso il futuro del territorio marchigiano.

Questa opera si colloca all’interno di un più ampio disegno di intervento della Fondazione nelle Marche, intrapreso a seguito del devastante sisma del 2016, che ha visto la realizzazione di numerosi progetti di ricostruzione e di qualificazione degli spazi educativi.

“Per ABF – ha commentato Laura Biancal“San Ginesio rappresenta un tassello essenziale di un percorso che stiamo portando avanti da anni nelle Marche, con la ferma intenzione di contribuire a creare un ambiente educativo bello, sicuro e generativo” che promuova la formazione di nuove competenze, l’inclusività e l’innovazione pedagogica.