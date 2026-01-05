Nuovo ospedale di Pesaro: Calcinaro assicura il rispetto delle tempistiche.

- PUBBLICITA -

L’impegno a garantire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione del nuovo ospedale di Pesaro è stato confermato dall’Assessore Regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro, durante un evento dedicato alla presentazione di un’innovativa apparecchiatura per risonanza magnetica presso la struttura ospedaliera.

L’occasione ha offerto un’opportunità per affrontare un tema cruciale per la comunità pesarese, segnato da esperienze passate che hanno lasciato un’impronta significativa nell’amministrazione regionale.

Ripercorrendo il proprio percorso amministrativo, l’Assessore Calcinaro ha espresso un senso di responsabilità e consapevolezza delle sfide connesse a progetti di tale portata.

La realizzazione di un ospedale moderno e funzionale non può essere affrettata, poiché richiede un’attenta pianificazione, coordinamento e gestione di risorse complesse.

“Una struttura di tale rilevanza per la sanità del territorio,” ha sottolineato, “necessita di tempi adeguati per essere concepita, progettata, costruita e messa in funzione, senza compromettere la qualità e la sicurezza.

“Pur riconoscendo che l’assessorato all’edilizia ospedaliera non rientra direttamente nelle sue deleghe, l’Assessore Calcinaro ha enfatizzato la piena collaborazione e la sinergia operativa tra il suo assessorato e l’Azienda Sanitaria Territoriale Locale (ASUR).

Questa convergenza di intenti rappresenta un elemento fondamentale per il successo dell’iniziativa, assicurando un flusso costante di informazioni e una gestione integrata delle risorse.

“La coesione tra i diversi livelli di governo è essenziale per superare gli ostacoli e garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati,” ha affermato.

L’Assessore ha inoltre ribadito l’impegno a monitorare costantemente lo stato di avanzamento dei lavori, intervenendo tempestivamente per risolvere eventuali criticità che possano insorgere.

“La trasparenza e la comunicazione costante con i cittadini sono priorità assolute,” ha dichiarato.

Si prevede che il progetto, oltre a fornire servizi sanitari all’avanguardia, avrà un impatto positivo sull’economia locale, creando nuove opportunità di lavoro e stimolando lo sviluppo del territorio.

La realizzazione dell’ospedale di Pesaro si configura, dunque, come un investimento strategico per il futuro della sanità regionale, un segnale tangibile di attenzione verso le esigenze della comunità e un esempio di come l’esperienza amministrativa, unita all’innovazione e alla collaborazione, possa portare a risultati concreti e duraturi.

L’impegno è quello di onorare le aspettative, mantenendo alta la guardia e vigilando affinché il progetto si concretizzi nel rispetto dei tempi e degli standard qualitativi più elevati.