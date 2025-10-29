Nuovo Polo Sanitario a Fermo: Un Ospedale All’Avanguardia e Umano

Il nuovo polo sanitario di Fermo si configura come un’infrastruttura ospedaliera di riferimento per il territorio, un complesso architettonico di 68.000 metri quadrati di superficie lorda e un volume totale di 230.000 metri cubi, destinato ad accogliere 372 posti letto.

Ben oltre una semplice struttura sanitaria, si tratta di un investimento strategico volto a elevare gli standard dell’assistenza medica, integrando tecnologie all’avanguardia e un design incentrato sul benessere del paziente e del personale.

La presenza di dieci sale operatorie dotate di strumentazioni avanzate, unitamente a un parco di 920 posti auto, testimonia l’impegno a garantire accessibilità e funzionalità ottimale.

La progettazione, affidata all’azienda veneta Carron spa, ha perseguito un delicato equilibrio tra esigenze tecniche e valori umani, mirando a creare un ambiente accogliente e stimolante per pazienti, operatori sanitari e visitatori.

Un tocco di profonda commozione e gratitudine è racchiuso nella donazione della cappella interna, un omaggio a Barbara Carrone, figura chiave e ispiratrice dell’azienda, scomparsa prematuramente nel 2024.

La figlia, Arianna Carron, ha curato personalmente i lavori della cappella, perpetuando un legame emotivo che trasforma l’opera in un simbolo di memoria e speranza.

Il completamento delle opere di viabilità, con la recente collaudazione e consegna alla Provincia di Fermo della rotatoria di collegamento alla SP 219, facilita l’integrazione del nuovo ospedale nel tessuto urbano e ne ottimizza l’accessibilità.

L’opera si inserisce in un percorso iniziato nel 2017 su appalto della Regione Marche, un progetto che ha visto una progressione costante, culminata con la consegna, ad agosto, degli spazi dedicati ad ambulatori, reparti di degenza, terapia intensiva, aree esterne, hall di ingresso e locale CUP.

L’organizzazione interna del complesso è suddivisa in sei macro-blocchi funzionali, distinti tra aree di degenza e aree dedicate alla diagnostica e alla cura, riflettendo una filosofia di cura integrata e multidisciplinare.

La sicurezza sismica è un elemento cruciale del progetto: l’edificio è stato concepito e realizzato con soluzioni innovative, garantendo la stabilità strutturale anche in caso di eventi tellurici, un aspetto particolarmente importante in una zona sismica come le Marche.

La progettazione esecutiva, curata direttamente da Carron spa, ha posto l’attenzione non solo sull’efficienza e la funzionalità, ma anche sulla creazione di spazi luminosi, confortevoli e in grado di favorire il recupero psico-fisico dei pazienti, contribuendo a un’esperienza di cura più umana e personalizzata.