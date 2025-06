Nuovo Presidente all’Asp Ambito 9 Vallesina: Daniele Tassi al comando

Il panorama dei servizi sociali nella Vallesina, provincia di Ancona, accoglie un nuovo capitolo con l’elezione di Daniele Tassi a presidenza dell’Asp Ambito 9. L’assemblea di nomina, tenutasi in occasione della prima seduta del nuovo consiglio di amministrazione, ha sancito il suo ingresso a capo di un ente cruciale per la rete di welfare che coinvolge Jesi e un ampio bacino di comuni circostanti, delineando un percorso strategico per il quinquennio 2025-2030. Accanto a Tassi, Luca Bonvecchi assume il ruolo di vicepresidente, mentre Roberta Romagnoli, Sara Valentini e Monaldo Vignati completano la composizione del consiglio di amministrazione, apportando nuove prospettive e competenze.L’insediamento di Tassi segna l’inizio di una fase cruciale, improntata all’ascolto attivo e all’analisi approfondita delle dinamiche interne all’Asp. L’obiettivo primario è la comprensione esaustiva delle molteplici attività, dei progetti in corso e dei servizi offerti dal personale, vero motore dell’azienda e garante della continuità nell’erogazione di supporto ai comuni associati. Si tratta di un momento di riflessione volta a valorizzare il capitale umano, a comprendere le sfide che emergono dal basso e a tracciare un percorso di miglioramento continuo.L’esperienza maturata nei consessi regionali offre a Tassi una visione ampia del ruolo dell’Asp Ambito 9 nel contesto marchigiano. L’ente, infatti, si distingue come un modello di eccellenza nella gestione dei servizi sociali, un punto di riferimento per altre realtà territoriali che aspirano a replicare il suo approccio innovativo e la sua efficacia operativa. Questo riconoscimento sottolinea l’importanza del ruolo dell’Asp e la responsabilità che ne deriva.Il neo presidente ha espresso un sentito ringraziamento alla precedente presidente, Gianfranca Schiavoni, e all’intero consiglio uscente, riconoscendone il prezioso lavoro svolto e assicurando una transizione fluida, basata sulla continuità e sul consolidamento delle iniziative intraprese. Si tratta di un gesto di cortesia e di rispetto, ma anche di un impegno a costruire sulle solide fondamenta gettate in precedenza, integrando nuove strategie e rispondendo alle mutevoli esigenze del territorio. La sfida che attende il nuovo consiglio è quella di interpretare le aspettative dei cittadini e di garantire un sistema di welfare inclusivo, equo e sostenibile nel tempo.