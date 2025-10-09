giovedì 9 Ottobre 2025
19.1 C
Ancona
Ancona Cronaca

Obesità in Italia: Jesi, un modello virtuoso di cura integrata

Redazione Aosta

L’obesità, riconosciuta ufficialmente in Italia come patologia cronica, incide profondamente sulla salute pubblica, intrecciandosi con un’ampia gamma di comorbidità quali diabete di tipo 2, disturbi cardiovascolari, sindrome delle apnee notturne e dismetaboliche.

I dati più recenti dell’Istituto Superiore di Sanità delineano un quadro allarmante: oltre un decimo della popolazione adulta è affetta da obesità, mentre quasi la metà presenta sovrappeso, indicando una crescente emergenza sanitaria che richiede risposte complesse e integrate.

In questo contesto, l’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona mette in luce un esempio virtuoso di eccellenza regionale: la Chirurgia Bariatrica dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi.

Questa struttura, guidata dal Dottor Roberto Campagnacci e supportata dalla Dottoressa Angela Maurizi e dal Dottor Vincenzo Guarino, si configura come un punto di riferimento consolidato per la gestione della grave obesità nelle Marche, offrendo un modello di cura avanzato e orientato al paziente.

L’approccio adottato a Jesi si distingue per la sua natura profondamente multidisciplinare.
Oltre alla competenza chirurgica, il team include nutrizionisti clinici, psicologi esperti in disturbi alimentari e supporto psicologico, anestesisti specializzati nella gestione del rischio anestesiologico in pazienti obesi, internisti per la valutazione e il monitoraggio delle comorbilità, e figure professionali che possono essere coinvolte a seconda delle specifiche esigenze del paziente.

Questo approccio olistico garantisce una presa in carico completa, che accompagna il paziente dall’anamnesi e dalla valutazione diagnostica iniziale fino alla delicata fase di follow-up post-operatorio, mirata a consolidare i risultati ottenuti e prevenire recidive.
Le tecniche chirurgiche impiegate, quali la sleeve gastrectomy e il bypass gastrico, sono eseguite con metodologie mininvasive, minimizzando il trauma chirurgico e favorendo una più rapida ripresa.
L’attenzione alla riabilitazione post-operatoria è completa, includendo anche interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, volti a migliorare l’immagine corporea e ad affrontare le problematiche psicologiche legate alla percezione del sé, spesso accentuate dall’esperienza del percorso di cura.
Questa componente, cruciale per il benessere psicologico del paziente, integra il trattamento fisico e contribuisce a promuovere un cambiamento duraturo nello stile di vita.

I professionisti jesini sottolineano con fermezza che la chirurgia bariatrica non rappresenta una soluzione rapida o una “scorciatoia” alla perdita di peso, bensì un trattamento efficace e sicuro all’interno di un percorso terapeutico integrato.
Si tratta di un intervento che richiede una profonda responsabilizzazione del paziente, un impegno costante a modificare le abitudini alimentari e uno stile di vita più sano.
L’obesità è, infatti, una condizione multifattoriale, determinata da una complessa interazione di fattori genetici, ambientali, comportamentali e psicologici.

Affrontarla con successo richiede non solo competenza clinica, ma anche sensibilità umana, empatia e una profonda comprensione della psicosiologia del paziente e dei fattori che hanno contribuito allo sviluppo della patologia.
L’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona evidenzia come, dietro i risultati clinici di eccellenza raggiunti, si celino un team altamente motivato e specializzato, un’attenzione costante alla centralità del paziente e un approccio collaborativo che valorizza il contributo di ogni professionista coinvolto.
La chiave di successo, in definitiva, risiede nella capacità di creare un ambiente di cura positivo, supportivo e orientato alla promozione del benessere globale del paziente, indipendentemente dalla scelta terapeutica intrapresa.

