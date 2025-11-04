Omicidio Sorrentino: analisi antropometrica sull’indagato

L’inchiesta per l’omicidio di Ettore Alessandro Sorrentino, 45 anni, residente a Castelfidardo e ritrovato senza vita il 19 settembre in un garage di Loreto, assume contorni più definiti con la decisione della Procura di Ancona di disporre un’analisi antropometrica approfondita sull’indagato principale, Matteo Borrelli, 37enne originario di Erba e domiciliato a Loreto.

Questa misura, tecnicamente complessa, mira a stabilire con maggiore precisione la corrispondenza tra le tracce biologiche o materiali rinvenute sulla scena del crimine e il profilo fisico del presunto responsabile.

L’omicidio, che ha scosso la comunità locale, ha portato all’arresto di Borrelli, che si trovava a Loreto presso l’abitazione della sua compagna, proprietaria del garage dove è stato scoperto il cadavere di Sorrentino.

La dinamica precisa dell’evento rimane ancora oggetto di ricostruzione da parte degli inquirenti, che stanno vagliando ipotesi e testimonianze per comprendere le motivazioni alla base del gesto e il ruolo di Borrelli nell’accaduto.

L’analisi antropometrica, al di là della mera misurazione di parametri fisici, si configura come uno strumento investigativo avanzato.

Permette di creare profili dettagliati, confrontabili con eventuali elementi rinvenuti sulla scena del crimine, come impronte, tracce di DNA o manufatti.

Questa tecnica, sempre più utilizzata in ambito forense, si avvale di metodologie scientifiche rigorose e di personale specializzato, al fine di minimizzare il margine di errore e garantire l’affidabilità dei risultati.

La decisione della Procura riflette la volontà di procedere con la massima cautela e di raccogliere elementi di prova solidi e inconfutabili.

L’indagine, ora entrata in una fase cruciale, mira a stabilire con certezza il coinvolgimento di Borrelli nell’omicidio, delineando il quadro completo degli eventi e fornendo risposte alle domande ancora irrisolte.

La comunità di Loreto, e in particolare la famiglia di Ettore Alessandro Sorrentino, attende con apprensione gli sviluppi di questa complessa vicenda, sperando in una rapida e definitiva chiarificazione della verità.

La complessità del caso, unita alla delicatezza della materia forense, richiede un approccio metodico e scientifico per evitare qualsiasi errore che possa compromettere la giustizia.