Operazione Mare Sicuro 2025: sicurezza e divertimento lungo le coste marchigiane

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, la Direzione Marittima delle Marche, in sinergia con il Comando Generale della Guardia Costiera, dà ufficialmente il via all’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2025”, un impegno annuale volto a garantire la sicurezza e il benessere di bagnanti, diportisti e di tutta la comunità costiera. La Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, in particolare, intensifica la sua presenza lungo il litorale piceno, dispiegando risorse umane e mezzi navali e terrestri per un controllo capillare e proattivo.Il Capitano di Fregata Alessandra Di Maglio, Comandante della Capitaneria sambenedettese, sottolinea che l’operazione non è semplicemente un dispositivo di controllo, ma un’azione di prossimità e dialogo con i cittadini, finalizzata a promuovere una cultura della sicurezza in mare. L’obiettivo primario è creare un ambiente in cui il godimento del mare si concili con la prevenzione di rischi e incidenti, preservando la vita umana e tutelando l’ambiente marino.Tra le misure volte a semplificare e velocizzare le procedure per i diportisti, viene riproposto il “Bollino Blu”, un riconoscimento che attesta l’avvenuta verifica della regolarità delle imbarcazioni e delle relative dotazioni di sicurezza. Questo strumento permette di ridurre la frequenza dei controlli per chi ha già dimostrato di conformarsi alle normative, agevolando la fruizione del mare.La Comandante Di Maglio indirizza direttamente un appello alla responsabilità individuale, fornendo consigli pratici essenziali per una vacanza sicura. Ai bagnanti, ricorda l’importanza di non sottovalutare i pericoli intrinseci del mare, esortando a fare il bagno sempre in compagnia e a rispettare scrupolosamente i limiti imposti dai gavitelli. L’utilizzo di gonfiabili e materassini, in particolare, richiede la massima cautela, soprattutto in condizioni di vento che spingano verso la costa. La bandiera rossa issata rappresenta un segnale di pericolo inequivocabile e il divieto assoluto di entrare in acqua.Per i diportisti, si sottolinea la necessità di una preparazione accurata prima di ogni uscita. La consultazione delle previsioni meteo-marine, la verifica dello stato tecnico dell’imbarcazione (motore, serbatoi, impianti), l’accuratezza dei dispositivi di sicurezza e la disponibilità di sistemi di comunicazione efficienti sono elementi imprescindibili. Inoltre, il rispetto dei limiti di persone a bordo e la comunicazione preventiva dell’itinerario e dell’orario di rientro a terra contribuiscono a una navigazione più sicura e responsabile.Infine, la Guardia Costiera ribadisce l’importanza di conoscere e utilizzare i numeri di emergenza. Il Numero Unico Europeo 112 è attivo per qualsiasi tipo di soccorso, mentre il Numero Blu 1530, dedicato specificamente alle emergenze in mare, garantisce un supporto immediato e gratuito in tutto il territorio nazionale, operando 24 ore su 24. L’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2025” rappresenta quindi un impegno condiviso tra istituzioni e cittadini, per un’estate all’insegna della sicurezza e del divertimento responsabile.