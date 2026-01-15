Ordigni chimici nel mare: un’eredità tossica minaccia Pesaro.

- PUBBLICITA -

Un’ombra insidiosa si estende sui fondali pesaresi, un retaggio silenzioso della Seconda Guerra Mondiale che minaccia l’equilibrio ambientale e la salute pubblica.

La consigliera regionale Marta Ruggeri, voce attenta all’interno del Movimento 5 Stelle nelle Marche, solleva nuovamente un problema storico troppo a lungo relegato ai margini della coscienza collettiva: la presenza di ordigni chimici inabissati nelle acque adriatiche.

Non si tratta di semplici relitti, ma di una concentrazione preoccupante di sostanze tossiche: 4.300 bombe all’iprite, equivalente a 1.316 tonnellate, e 84 tonnellate di arsenico, affondate nel luglio del 1944 a breve distanza dal porto di Pesaro.

L’eredità di un passato bellico che, paradossalmente, continua a proiettare la sua ombra sul presente, con implicazioni per un intero ecosistema.

La pericolosità di queste sostanze risiede nella loro intrinseca persistenza.

L’iprite, un composto organico altamente tossico, e l’arsenico, metalloide con effetti devastanti sulla salute umana, resistono alla degradazione naturale, contaminando progressivamente l’ambiente marino.

Questa contaminazione non si limita alla flora e fauna locale, ma rappresenta un rischio concreto per la filiera ittica, con conseguenze dirette sulla sicurezza alimentare e sulla salute dei consumatori.

La balneazione, attività cardine per l’economia locale e per il benessere dei cittadini, è anch’essa messa a rischio.

La richiesta di Marta Ruggeri alla Giunta regionale non è un semplice atto formale, ma un appello a un’azione urgente e responsabile.

L’interrogazione presentata mira a sollecitare un’indagine tecnica approfondita, capace di determinare con precisione la localizzazione degli ordigni, valutarne lo stato di conservazione e quantificare i rischi effettivi per la popolazione e per le risorse marine.

Non si tratta solo di accertare la presenza di queste bombe, ma di comprendere appieno il loro potenziale impatto e di elaborare strategie di mitigazione adeguate.

La questione non è nuova.

Già nel 2016, una mozione presentata dal Movimento 5 Stelle aveva tentato di portare alla luce questo problema, trovando ostacoli nel centrosinistra.

L’attuale maggioranza, che in passato si era mostrata sensibile alla questione, è ora chiamata a dimostrare un impegno concreto, superando le divisioni politiche per affrontare una sfida che riguarda la sicurezza e la salute di tutti.

L’imminente proiezione del docufilm “Il mare invisibile” di Gianni Lannes, al cinema Solaris di Pesaro, rappresenta un’opportunità cruciale per sensibilizzare l’opinione pubblica e per stimolare un dibattito costruttivo.

La presenza dell’Arcivescovo Sandro Salvucci sottolinea la dimensione morale ed etica della questione, invitando alla riflessione sulle responsabilità del passato e sull’imperativo di proteggere il futuro.

Il film non è solo un’indagine documentaristica, ma un monito a non dimenticare e a agire per rimuovere un’eredità tossica che continua a minacciare il patrimonio naturale e la qualità della vita della comunità pesarese e marchigiana.