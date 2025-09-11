Ordinamento Bellico Ferma la Ricostruzione del Ponte Ancaranese

Un Relitto del Passato Interrompe la Rinascita del Ponte Ancaranese: Eredità Bellica e Sfide per la RicostruzioneUn evento inatteso, testimonianza tangibile di un passato tormentato, ha temporaneamente sospeso i lavori di ricostruzione del ponte sull’Ancaranese, un’arteria vitale che connette le province di Ascoli Piceno e Teramo.

La scoperta di un ordigno bellico, celato per decenni nel letto del fiume Tronto, ha messo in luce la stratificazione storica e le complesse sfide che accompagnano la ricostruzione post-sisma in un territorio profondamente segnato dagli eventi della Seconda Guerra Mondiale.

Le operazioni preliminari, attentamente pianificate dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche sotto l’egida della Struttura Commissario Sisma 2016, miravano a preparare il terreno per l’imponente intervento infrastrutturale.

Tuttavia, durante gli scavi per la preparazione delle fondazioni, i sedimenti fluviali hanno restituito un inatteso ritrovamento: un ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rimasto sepolto e dimenticato per decenni.

La priorità immediata è stata la sicurezza.

La Polizia di Stato ha rapidamente isolato l’area, e si attende con urgenza l’intervento degli artificieri dell’Esercito, specializzati nella gestione di esplosivi e nella bonifica di siti contaminati.

La Struttura Commissario, riconoscendo la delicatezza e la complessità della situazione, ha immediatamente coinvolto il Ministero della Difesa, garantendo un intervento tempestivo e conforme alle più rigorose normative di sicurezza.

Questo incidente, purtroppo non isolato in aree come la nostra, evidenzia come la ricostruzione post-sisma non sia solo una questione di ricostruzione fisica, ma anche di risanamento di ferite storiche.

Il ritrovamento dell’ordigno rappresenta un’eredità bellica che richiede una gestione attenta e specializzata, un elemento inaspettato in un processo già gravido di complessità dovute alle conseguenze del terremoto del 2016.

Il ponte sull’Ancaranese, cruciale per il collegamento tra le comunità locali e per il rilancio economico della regione, era stato oggetto di una recente Conferenza dei servizi, che aveva approvato l’avvio dei lavori di ricostruzione.

L’impegno profuso per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni e la pianificazione dell’intervento dimostra l’importanza strategica dell’infrastruttura.

La sospensione dei lavori, sebbene inevitabile, incide sui tempi di completamento e genera frustrazione nelle popolazioni che attendono con ansia il ripristino del doppio senso di marcia.

Le autorità competenti hanno assicurato che, una volta completate le operazioni di bonifica e identificazione dell’ordigno, il cantiere riprenderà immediatamente, con l’obiettivo di minimizzare i ritardi e accelerare il ripristino della piena funzionalità del ponte.

Questo evento serve anche come monito: la ricostruzione, al di là delle infrastrutture, è un processo di memoria e di riconciliazione con il passato, un impegno a costruire un futuro più sicuro e prospero per tutti.