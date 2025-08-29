Orto Carcere: Solidarietà Agricola per Famiglie in Difficoltà

Dalla terra, un gesto di speranza e solidarietà.

Duecento chilogrammi di primizie orticole – pomodori maturi e melanzane profumate – raccolti con cura nell’orto didattico del carcere di Barcaglione, ad Ancona, hanno trovato una nuova destinazione: le tavole delle famiglie in difficoltà del territorio, grazie alla rete di distribuzione di Campagna Amica, promossa da Coldiretti Ancona.

Questo piccolo, ma significativo, atto di generosità è il risultato tangibile di un progetto agricolo più ampio, un’esperienza riabilitativa che coinvolge attivamente una comunità di circa sessanta detenuti.

Sotto la guida esperta di Antonio Carletti, un tutor specializzato, i partecipanti al programma apprendono tecniche agricole sostenibili, coltivando non solo ortaggi, ma anche competenze e un senso di responsabilità.

L’orto, ben più di un semplice appezzamento di terra, si configura come un microcosmo di apprendimento e reinserimento sociale.

I detenuti acquisiscono abilità pratiche, dalla semina alla raccolta, passando per la cura del terreno e la prevenzione dei parassiti, con un focus particolare sull’agricoltura biologica.

L’impegno manuale, il contatto con la natura e la consapevolezza del proprio contributo al benessere della comunità rappresentano elementi cruciali nel percorso di riabilitazione.

L’iniziativa va oltre la semplice produzione alimentare.

Offre ai partecipanti l’opportunità di riscoprire il valore del lavoro, la dignità di contribuire attivamente alla società e l’importanza della collaborazione.

La partnership con Coldiretti Ancona, attraverso il canale di Campagna Amica, garantisce che i prodotti coltivati raggiungano direttamente chi ne ha più bisogno, promuovendo al contempo un sistema agricolo equo e sostenibile.

Il progetto del carcere di Barcaglione si inserisce in un contesto più ampio di iniziative volte a valorizzare il lavoro agricolo come strumento di reinserimento sociale.

Dimostra come l’agricoltura possa offrire opportunità concrete di crescita personale, offrendo ai detenuti la possibilità di acquisire competenze spendibili anche una volta terminata la pena, e contribuendo a ricostruire un legame con la società, un tassello fondamentale per un futuro più sereno e costruttivo.