Ospedale Salesi Ancona: Scontro Regione-ANAC sulla gestione dei costi e dei tempi.

La realizzazione del nuovo Ospedale Materno Infantile Salesi a Torrette di Ancona, un’opera strategica per il sistema sanitario regionale, è al centro di una disputa tra la Regione Marche e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) riguardo alla gestione delle modifiche contrattuali e al conseguente impatto economico e temporale.

La controversia verte principalmente sulla Perizia di variante e suppletiva n. 2, che ha comportato un aumento di oltre il 47% rispetto all’importo originario, e sullo slittamento del termine contrattuale di oltre cinque anni.

L’ANAC, nella sua delibera del 22 dicembre, esprime forti riserve sulla riconducibilità della perizia alle circostanze eccezionali legate all’emergenza COVID-19, come previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici (D.

Lgs.

50/2016).

La revisione progettuale, lungi dall’essere una risposta immediata e strettamente connessa alle esigenze pandemiche, appare, secondo l’ANAC, finalizzata a una profonda riorganizzazione strutturale e un ampliamento dell’impianto originario, configurando una modifica di natura sostanziale.

Questo cambio di paradigma progettuale altera non solo l’equilibrio economico-finanziario del contratto, ma anche le condizioni essenziali dell’affidamento stesso, superando i limiti di una mera adeguamento emergenziale.

L’ANAC evidenzia, inoltre, come il fermo progettuale di quasi quattro anni, legato alla definizione della variante, abbia contribuito in maniera preponderante allo slittamento dei tempi, rendendo la situazione incompatibile con la natura emergenziale dell’intervento.

Un ulteriore elemento di criticità risiede nello “stralcio” delle lavorazioni considerate essenziali per la funzionalità delle sale operatorie.

L’ANAC sospetta che questa scelta sia motivata dalla volontà di mantenere l’incremento economico entro il limite del 50% previsto dalla legge, con il rischio di consegnare un’opera strutturalmente incompleta, dipendente da future e incerte disponibilità di risorse finanziarie e procedurali.

In altre parole, si teme una compromissione della piena funzionalità dell’ospedale, posticipata a un secondo momento.

La delibera dell’ANAC non si limita a una critica puntuale, ma sollecita la Regione Marche ad adottare misure correttive e a tener conto di queste osservazioni anche per la gestione di appalti simili in corso di esecuzione.

L’obiettivo è evitare il ripetersi di criticità derivanti da una gestione inadeguata delle modifiche contrattuali e garantire il pieno rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, assicurando la realizzazione di opere strategiche per la collettività in modo trasparente, efficiente e in linea con le tempistiche previste.

La vicenda del Salesi, dunque, si pone come un campanello d’allarme per il sistema delle opere pubbliche, invitando a una maggiore vigilanza e a un approccio più rigoroso nella gestione delle varianti progettuali e degli incrementi di costo.