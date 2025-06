Ossa forti per sempre: Italfarmaco in tour per la salute.

Invecchiare Attivamente: Un Viaggio alla Scoperta della Salute Ossea e del Benessere DuraturoL’invecchiamento attivo, un concetto sempre più centrale nel dibattito sulla salute pubblica, si fonda su pilastri cruciali, tra cui la salute scheletrica. La fragilità ossea, e in particolare l’osteoporosi, rappresenta una sfida significativa per la popolazione, soprattutto per la generazione dei baby boomer e della Gen X, spesso esposta a fattori di rischio cumulativi. Per rispondere a questa necessità, Italfarmaco, leader nel campo della salute ossea e forte di un impegno costante nella ricerca e nell’innovazione terapeutica, lancia un’iniziativa itinerante di sensibilizzazione: un vero e proprio “tour per ossa forti e sane”.Il percorso, che toccherà otto città italiane in soli sedici giorni, non si limita a fornire informazioni, ma mira a costruire una cultura della prevenzione e a promuovere scelte di vita consapevoli. Ad Ancona, la prima tappa, l’appuntamento è fissato per il 16 e il 17 giugno in Piazza Cavour. Qui, un motor-home attrezzato si trasformerà in un centro informativo a cielo aperto, accessibile a tutti e completamente gratuito.Dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, un team di esperti del metabolismo osseo sarà a disposizione per incontri personalizzati, consulenze e materiale informativo. L’obiettivo primario è fornire strumenti utili per comprendere i fattori di rischio individuali, che possono essere di natura genetica, legati alla dieta, allo stile di vita o a patologie preesistenti. L’iniziativa vuole andare oltre la semplice diagnosi, stimolando l’adozione di misure preventive, come un’alimentazione ricca di calcio e vitamina D, un’attività fisica regolare e, ove necessario, un’integrazione farmacologica personalizzata.A guidare questa missione un gruppo di professionisti di spicco, veri punti di riferimento nel campo della salute scheletrica. Il Dott. Ferdinando Silveri, vicepresidente del Comitato Scientifico della Fedios, porterà la sua vasta esperienza nella gestione delle malattie ossee. La Prof.ssa Gilberta Giacchetti, endocrinologa di fama, illustrerà i meccanismi ormonali che regolano la salute delle ossa. Il Dott. Giovanni Riccardi, direttore dell’Unità Operativa di Medicina Riabilitativa dell’Inrca, condividerà le strategie di riabilitazione per il recupero funzionale. Infine, il Prof. Antonio Cherubini, direttore dell’Unità di Geriatria dell’Inrca, apporterà la sua competenza nella gestione delle patologie correlate all’invecchiamento.L’iniziativa, che si declina anche in una piattaforma online all’indirizzo www.nonromperle.it, offre un ricco catalogo di contenuti informativi, aggiornamenti scientifici e strumenti interattivi per tutte le età. Il sito web, un vero e proprio hub digitale dedicato alla salute ossea, rappresenta un complemento essenziale all’esperienza in loco, consentendo ai partecipanti di approfondire le tematiche affrontate e di rimanere aggiornati sulle ultime novità in campo scientifico.Il progetto è promosso da Italfarmaco con il patrocinio del Piano Regionale Prevenzione Marche 2020-2025 e del Fedios, testimoniando un impegno condiviso per la promozione della salute e del benessere della popolazione italiana. L’iniziativa non è solo un tour informativo, ma un invito a investire nel proprio futuro, costruendo ossa forti e sane per una vita piena e attiva.