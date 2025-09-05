Palestra Marco Polo a Fabriano: Rinasce l’impianto sportivo

L’impegno dell’amministrazione comunale di Fabriano si concretizza nel completo rinnovamento della palestra scolastica Marco Polo, un intervento di straordinaria manutenzione reso necessario da infiltrazioni meteoriche che hanno compromesso la pavimentazione esistente.

L’azione, tempestiva e mirata, non si limita alla mera sostituzione del pavimento, ma si configura come un progetto di riqualificazione complessiva, volto a garantire la sicurezza, la funzionalità e la durabilità dell’impianto sportivo, fulcro di aggregazione per studenti, associazioni sportive e l’intera comunità fabrianese.

L’analisi preliminare dello stato dei luoghi ha evidenziato la necessità di una rimozione radicale del legno ammalorato e delle sezioni compromesse, preludio alla creazione di un nuovo sottofondo che agisca da barriera efficace contro l’umidità.

La scelta dei materiali impiegati si orienta verso soluzioni innovative e performanti: un sistema multistrato che minimizzi i rischi di infiltrazioni e consenta una migliore gestione dell’equilibrio igrometrico, elementi cruciali per preservare la salute degli impianti e prevenire future problematiche.

La nuova pavimentazione sarà realizzata con parquet sportivo in legno massello di faggio, una scelta che unisce le qualità intrinseche del legno – elasticità, assorbimento degli urti, comfort acustico – con le caratteristiche specifiche richieste per un utilizzo intensivo in ambito sportivo.

Il faggio, grazie alla sua resilienza e alla sua capacità di adattamento, si rivela particolarmente adatto a garantire una superficie di gioco sicura, performante e duratura nel tempo.

L’intervento, gestito con rigore e coordinamento, non si limita al rifacimento della pavimentazione.

Parallelamente, sono stati rinnovati gli spogliatoi, migliorando significativamente le condizioni degli spazi gestionali e rendendo l’impianto sportivo più accogliente e funzionale.

L’amministrazione comunale, consapevole dell’importanza di un ambiente scolastico moderno e sicuro, si è attivata per minimizzare i disagi, programmando il completamento dei lavori in prossimità dell’inizio del nuovo anno scolastico.

“Restituire una palestra rinnovata significa offrire alla nostra comunità spazi sicuri, moderni e stimolanti,” afferma la sindaca Daniela Ghergo.

“Questi luoghi non sono solo dedicati all’attività fisica, ma rappresentano veri e propri punti di incontro, crescita educativa e coesione sociale.

“L’assessore ai Lavori Pubblici, Lorenzo Vergnetta, sottolinea l’impegno profuso per risolvere la questione in tempi brevi, grazie a un’organizzazione efficiente e una gestione oculata delle risorse.

La prospettiva futura guarda al completamento delle rifiniture delle pareti, per le quali sono già in corso iniziative volte a reperire le risorse necessarie, consolidando l’impegno dell’amministrazione nel perseguire un miglioramento continuo degli spazi pubblici e nel promuovere il benessere della comunità fabrianese.

L’intervento rappresenta un investimento strategico nel futuro, volto a valorizzare il patrimonio sportivo e a promuovere un modello di sviluppo sostenibile, attento alle esigenze delle nuove generazioni.