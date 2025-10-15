Parcoscenico 2025: Un Gioco tra Storia, Natura e Rinascita nell’Appennino

Parcoscenico 2025 – The Game: Un’Odissea Narrativa nel Cuore dell’AppenninoOtto comuni, un territorio ferito ma resiliente, un’esperienza unica: San Severino Marche, Pieve Torina, Visso, Castelsantangelo sul Nera, Montegallo, Montemonaco, Arquata del Tronto e Acquasanta Terme si aprono al mondo con la seconda edizione di Parcoscenico 2025 – The Game, il primo festival autunnale dedicato all’Appennino centrale, in programma dal 18 ottobre al 9 novembre.

Più che un semplice evento culturale, Parcoscenico si configura come un ambizioso progetto di rigenerazione territoriale, un ponte tra la memoria del sisma 2016 e un futuro di rinascita, alimentato dalla creatività e dalla partecipazione attiva delle comunità locali.

Promosso dal BIM Tronto e dalla Regione Marche, con il prezioso patrocinio del Commissario alla Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli, e del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, il festival, sotto la direzione artistica di Cecilia Menghini e Omar Rossi, si evolve significativamente.

Quest’anno, l’attenzione si concentra sull’immersione totale del pubblico in “Il Mistero della Pantafa,” un’avventura-gioco itinerante che trascende i confini tradizionali del teatro.

Non si tratta più di semplici spettacoli, ma di vere e proprie escursioni sensoriali, dove natura, performance artistiche e coinvolgimento diretto del fruitore si fondono in un’esperienza indimenticabile.

Il cuore pulsante del festival è l’evoluzione del concept narrativo.

“Il Mistero della Pantafa” non sarà frammentato in episodi separati, bensì si svilupperà come un’unica, complessa avventura articolata in più livelli, ciascuno legato a una tappa specifica del percorso.

Tre avatar, interpreti dinamici e carismatici, guideranno i partecipanti attraverso un videogioco dal vivo immersivo, un’esperienza ibrida che unisce elementi di gioco di ruolo, teatro ambientale e storytelling interattivo.

Il contesto scenico è vasto e suggestivo: l’intera area protetta dai Parchi dei Monti Sibillini, del Gran Sasso e Monti della Laga e del Monte San Vicino e Canfaito si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, offrendo panorami mozzafiato e scorci di una bellezza primordiale.

La particolarità di Parcoscenico 2025 risiede nell’effettivo ruolo del pubblico, non più semplice spettatore, ma protagonista attivo della narrazione.

I visitatori saranno chiamati a risolvere enigmi complessi, a decifrare indizi nascosti, ad assistere e influenzare le azioni dei personaggi, e infine, a svelare l’enigmatico mistero che avvolge la figura mitica della Pantafa.

La regia sapiente di Gabriele Claretti e la drammaturgia raffinata di Valentino Eugeni, sapranno orchestrare un’esperienza coinvolgente, capace di stimolare l’immaginazione e di creare un forte senso di comunità.

“Parcoscenico è un modello virtuoso di promozione culturale e turistica, una vetrina per i territori interni che troppo spesso vengono dimenticati”, ha sottolineato Luigi Contisciani, presidente del BIM Tronto.

L’iniziativa, sostenuta da Guido Castelli, Commissario alla Ricostruzione Sisma 2016, si propone come un potente strumento per la ricostruzione sociale, per il rafforzamento del senso di appartenenza e, soprattutto, per contrastare lo spopolamento dei borghi appenninici, offrendo nuove opportunità di sviluppo economico e culturale.

Il festival si configura dunque come un vero e proprio atto d’amore verso un territorio fragile, ma ricco di storia, di bellezza e di resilienza.