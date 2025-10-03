Pellegrinaggio a Roma: Loreto-San Pietro, un cammino di fede e devozione.

Il 12 ottobre, un corteo di fede e devozione farà il suo solenne ingresso in Piazza San Pietro, Roma, coronando un percorso spirituale iniziato a Loreto con la “Peregrinatio Mariae”.

Questo pellegrinaggio, concepito come un atto di profonda comunione e riflessione, si configura come un viaggio attraverso il cuore dell’Italia, unendo luoghi intrisi di storia religiosa e significato culturale.

La Messa di accoglienza, celebrata in Basilica, vedrà la partecipazione di Monsignor Nazzareno Marconi, Vescovo di Macerata e figura di spicco nella Conferenza Episcopale marchigiana, affiancato da Monsignor Giancarlo Vecerrica, il cui contributo come Vescovo emerito di Fabriano-Matelica e ispiratore del percorso Macerata-Loreto, è stato fondamentale per la sua realizzazione.

La celebrazione sarà arricchita dalla presenza di rappresentanti delle istituzioni civili e militari, testimoni di un evento che trascende i confini religiosi, toccando corde profonde nel tessuto sociale e nel senso di appartenenza nazionale.

Il trasporto della venerata immagine della Madonna di Loreto è stato affidato alla precisione e alla solennità dei militari dell’Aeronautica, un gesto simbolico che sottolinea il ruolo di protezione e di guida spirituale che la fede può offrire.

La presenza delle Forze Armate non è solo un onore, ma anche un richiamo al dovere di servire la comunità e di preservare i valori che fondano la nostra identità.

Al termine della Santa Messa, un momento particolarmente toccante ha visto la benedizione e la distribuzione di rosari ai fedeli, un gesto di condivisione e di invocazione mariana che rafforza il legame tra la comunità e la Vergine Santissima.

Questo atto concreto, un dono semplice ma significativo, ha permesso a ciascun partecipante di portare con sé un simbolo tangibile della propria fede e un invito costante alla preghiera.

La Peregrinatio Mariae non è un semplice trasferimento di un’immagine sacra; è un cammino di fede che coinvolge intere comunità, un’occasione per riscoprire la bellezza del territorio italiano e per rinnovare la propria spiritualità.

Il pellegrinaggio rappresenta un’opportunità di riflessione sull’importanza della fede nella vita quotidiana, un invito a perseverare nella carità e nella speranza, e un segno tangibile della presenza costante di Dio nel nostro cammino.

La tappa successiva, prevista a Recanati, segnerà un ulteriore passo in questo percorso di fede e devozione.