Percorsi di Benessere: Incontri Gratuiti per la Tua Salute ad Ancona

Percorsi di Benessere: Un Ciclo di Incontri Gratuiti per la ComunitàL’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona, con l’impegno costante verso la promozione della salute e il benessere dei propri cittadini, presenta “Percorsi di Benessere”, un ciclo di cinque incontri pubblici gratuiti dedicati a tutti.

Questi appuntamenti, che si terranno il mercoledì pomeriggio dalle 17:00 alle 18:00 nell’Aula della Formazione (Palazzina 8, ex Crass, Via C.

Colombo 106, Ancona), mirano a fornire una solida base di conoscenze, a dissipare dubbi e a dotare i partecipanti di strumenti pratici per scelte consapevoli che influenzino positivamente la propria salute e quella della comunità.

“Percorsi di Benessere” non si limita a fornire informazioni teoriche; si propone di illustrare in maniera chiara e accessibile i servizi socio-sanitari territoriali offerti dall’AST, colmando il divario tra offerta sanitaria e conoscenza da parte dei cittadini.

L’iniziativa riflette la crescente consapevolezza dell’importanza della prevenzione e dell’educazione alla salute come pilastri fondamentali di un sistema sanitario efficiente e centrato sulla persona.

Il calendario degli incontri, inaugurato il 17 settembre, si articola attorno a temi cruciali per la salute pubblica:* 17 settembre: Dott.

Luca Belli esplorerà le fondamenta di uno stile di vita sano, concentrandosi sull’alimentazione equilibrata e sull’integrazione dell’attività fisica quotidiana, elementi imprescindibili per la prevenzione di malattie croniche e il mantenimento di una buona qualità di vita.

* 24 settembre: Dott.

ssa Carla Pierini affronterà la complessa problematica delle dipendenze da sostanze, con particolare attenzione al fumo e all’alcol, presentando il Centro Antifumo dell’AST e le strategie di supporto disponibili per chi desidera smettere.

* 22 ottobre: Dott.

Francesco Bolognese illustrerà l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), un servizio essenziale che porta cure e supporto direttamente a casa dei pazienti, con un focus sui benefici per anziani, disabili e persone con patologie croniche, evidenziando l’importanza del ruolo dei caregiver.

* 12 novembre: Dott.

Daniel Fiacchini approfondirà il tema delle vaccinazioni, chiarendo l’importanza della prevenzione attraverso l’immunizzazione, rispondendo a domande frequenti e fornendo informazioni aggiornate sulle nuove raccomandazioni vaccinali.

* 10 dicembre: Dott.

Paolo Ottaviani svelerà il percorso degli alimenti “dal campo alla tavola”, illustrando i controlli rigorosi effettuati dagli enti competenti per garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti che consumiamo quotidianamente.

* 17 dicembre: Dott.

ssa Lucia Marinozzi concluderà il ciclo di incontri presentando i servizi di riabilitazione offerti sul territorio, focalizzandosi sui percorsi di recupero funzionale e sull’importanza del supporto multidisciplinare per il reinserimento sociale e lavorativo.

“Percorsi di Benessere” rappresenta un investimento nella salute della comunità, un’opportunità per imparare, confrontarsi e costruire insieme un futuro più sano e consapevole.

L’AST Ancona invita tutti i cittadini a partecipare attivamente a questo percorso di crescita e benessere.