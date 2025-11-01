Perugia, ringraziamenti e sostegno alla famiglia di Hekuran Cumani.

A nome dell’intera amministrazione comunale, e con profondo senso di responsabilità civica, la Sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, rivolge il più sentito apprezzamento alla Procura della Repubblica e alla Questura di Perugia per l’operazione investigativa che ha portato a chiarire le dinamiche tragiche che hanno strappato alla vita il giovane Hekuran Cumani.

L’impegno profuso, la competenza dimostrata e la perseveranza nell’esplorazione di un percorso doloroso e complesso, meritano il riconoscimento della città.

La rapidità con cui si è giunti all’arresto del presunto responsabile, sebbene non possa lenire la sofferenza di una comunità intera, costituisce un segnale tangibile dell’attenzione e della reattività delle istituzioni nella tutela della sicurezza pubblica e nella garanzia di un accesso equo alla giustizia.

Questo segnale, in un momento particolarmente delicato per la nostra comunità, rappresenta un monito all’importanza di un sistema giudiziario efficiente e operante.

La Sindaca Ferdinandi esprime, con sincera partecipazione, le più sentite condoglianze alla famiglia di Hekuran Cumani, provata da un lutto immenso.

In un momento simile, la vicinanza della città si traduce in un sostegno concreto e costante, volto a alleviare il peso del dolore e a offrire conforto.

La conclusione delle indagini rappresenta un passo imprescindibile nel cammino verso la verità, un diritto fondamentale che ogni individuo ha e che la comunità ha il dovere di garantire.

Questo passo, tuttavia, non azzera il dolore, ma alimenta la speranza in un futuro in cui la giustizia sia non solo una parola, ma un’esperienza vissuta.

La città di Perugia ribadisce il proprio impegno a promuovere attivamente la sicurezza, la legalità e il rispetto della vita umana, pilastri essenziali per una convivenza civile serena e prospera.

L’amministrazione comunale continuerà a lavorare instancabilmente, in collaborazione con le forze dell’ordine e la magistratura, per rafforzare questi valori e per prevenire il ripetersi di tragedie simili, guardando avanti con la ferma volontà di costruire una città più giusta e sicura per tutti.