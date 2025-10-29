Pesaro: Approvate misure cruciali per lo sviluppo del territorio (2025-2027)

Il Consiglio comunale di Pesaro ha recentemente approvato una serie di misure programmatiche cruciali per lo sviluppo infrastrutturale e la vivacità sociale del territorio, segnando una direzione strategica per il triennio 2025-2027.

L’approvazione, avvenuta con un ampio consenso (22 voti favorevoli e 9 astenuti per la Variazione al Bilancio di Previsione finanziario, e 19 favorevoli, 1 contrario e 7 astenuti per la Variazione al Piano Triennale delle Opere Pubbliche), testimonia l’impegno dell’amministrazione comunale a rispondere alle esigenze emergenti della comunità, bilanciando interventi immediati e investimenti di visione.

La Variazione al Bilancio di Previsione, finanziata con un contributo significativo derivante dall’avanzo di amministrazione (superando il milione di euro), pone al centro l’ottimizzazione delle risorse esistenti e la priorità alla manutenzione urbana, un elemento essenziale per garantire la qualità della vita dei cittadini e la sicurezza delle infrastrutture.

Oltre a consolidare il calendario festivo natalizio, ampliato a un periodo di 40 giorni e arricchito da iniziative mirate, il bilancio destinato agli interventi prioritari comprende investimenti mirati nel settore scolastico, come il potenziamento dell’istituto elementare Anna Frank e la realizzazione di una nuova mensa per il polo 0-6 anni Il Faro, infrastrutture che risulteranno fondamentali per il futuro delle nuove generazioni.

Un focus particolare è rivolto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare comunale, con interventi specifici per le biblioteche e per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, in linea con un approccio sostenibile e attento al risparmio energetico.

La Variazione al Piano Triennale delle Opere Pubbliche, di pari importanza, delinea un percorso di sviluppo infrastrutturale ambizioso.

Le misure previste non si limitano a interventi localizzati in frazioni come Monteciccardo e Casteldimezzo, ma includono un progetto di riscrittura storica e urbana per le mura di Candelara, un’opera che, grazie a un co-finanziamento regionale (447.000 euro) e comunale (203.000 euro), promette di restituire al territorio un importante elemento identitario e attrattiva turistica.

Il piano degli asfalti, con una dotazione di 1,9 milioni di euro, garantisce un intervento significativo per migliorare la viabilità comunale, rispondendo ad una pressante esigenza di sicurezza e fluidità del traffico.

Un intervento meno appariscente, ma non per questo meno importante, riguarda l’installazione di pannelli di controsoffittatura in via Montegrappa, una soluzione tecnica volta a risolvere il problema della presenza di piccioni e del conseguente degrado, e che si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione urbana avviato anni fa al Ponte dei Cappuccini, testimoniando l’attenzione del Comune verso la cura del dettaglio e la continuità degli interventi di miglioramento del decoro urbano.

In sintesi, le decisioni assunte dal Consiglio comunale di Pesaro rappresentano un impegno concreto a costruire un futuro più sostenibile, vivibile e ricco di opportunità per l’intera comunità.