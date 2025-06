Pesaro brilla: La Bandiera Blu, orgoglio e impegno per il futuro.

La Bandiera Blu che ancora una volta sventola al Moletto di Pesaro rappresenta non solo un prestigioso traguardo, ma l’apice di un impegno plurisecolare volto a conciliare sviluppo turistico, tutela ambientale e qualità della vita per i cittadini. L’entusiasmo espresso dal vicesindaco e assessore alla cultura, Daniele Vimini, va oltre la semplice celebrazione di un riconoscimento: è la consapevolezza di un percorso costellato di investimenti strategici e scelte politiche lungimiranti.La Foundation for Environmental Education (FEE), l’autorevole ong danese che assegna il vessillo, valuta la balneabilità sulla base di un rigoroso monitoraggio che si estende su un arco temporale di quattro anni. Questo processo selettivo non si limita all’analisi della purezza delle acque, ma abbraccia un’ampia gamma di fattori, tra cui la gestione sostenibile delle risorse idriche, la depurazione delle acque reflue, l’efficienza energetica degli edifici pubblici, l’accessibilità e l’offerta culturale. La Bandiera Blu non è quindi un semplice “biglietto da visita”, bensì un sigillo di qualità che testimonia la capacità di una comunità di coniugare l’accoglienza con la responsabilità ecologica. Le Marche, regione dal fascino ineguibile, si confermano protagoniste in questo panorama, distinguendosi per la straordinaria bellezza del proprio litorale e per il numero significativo di comuni premiati, a dispetto di una estensione costiera relativamente modesta rispetto ad altre regioni italiane.L’impegno non si arresta qui. L’obiettivo dichiarato è di elevare costantemente il livello di eccellenza, estendendo i benefici di questa qualificazione non solo al Moletto, ma a tutte le coste cittadine, da Baia Flaminia a Sottomonte. Questo richiede un approccio olistico, che integri interventi infrastrutturali mirati alla riduzione dell’impatto ambientale, politiche di sensibilizzazione rivolte ai residenti e ai visitatori, e la promozione di pratiche turistiche sostenibili.La sfida futura è quella di trasformare la Bandiera Blu in un vero e proprio patrimonio collettivo, un simbolo di orgoglio e di identità per l’intera comunità pesarese e marchigiana, un modello virtuoso da replicare e da condividere con il resto del Paese e con il mondo. Si tratta di un’eredità preziosa da custodire e da tramandare alle future generazioni, affinché possano continuare a godere di un mare pulito e di un ambiente sano, in armonia con lo sviluppo sociale ed economico.