giovedì 23 Ottobre 2025
Ancona Cronaca

Pesaro: Inaugurato il Nuovo Polo Sportivo Pantano, Un’Opportunità per Tutti

Redazione Aosta
Pesaro celebra l’apertura di un nuovo polo sportivo all’avanguardia nel quartiere Pantano, un’opera che incarna l’impegno verso la promozione dello sport e il miglioramento della qualità della vita per la comunità.
Frutto di un investimento triennale di 3,8 milioni di euro, la struttura sorge in un’area strategica, delimitata da via Lamarmora, via Costa e via Confalonieri, a servizio diretto della scuola Olivieri e dell’intera popolazione locale.

La palestra, ben più di una semplice struttura sportiva, si configura come un complesso multifunzionale progettato per rispondere alle esigenze di atleti, scuole, associazioni e pubblico.

L’ampia superficie di gioco (36×21,6 metri) e l’altezza considerevole (8,5 metri) la rendono idonea per una vasta gamma di discipline sportive, mentre gli spazi dedicati a spogliatoi, servizi igienici separati per atleti, arbitri, ufficiali di campo e spettatori, dislocati su due livelli, garantiscono un’organizzazione efficiente e un comfort ottimale.

Un disimpegno, un deposito e servizi igienici per il pubblico completano l’offerta, affiancati da un’aula polivalente destinata ad attività didattiche e ricreative.
L’attenzione ai dettagli si manifesta anche nella tribuna in acciaio, dotata di 108 posti a sedere, inclusi quelli riservati a persone con disabilità e ai loro accompagnatori, assicurando l’accessibilità universale e promuovendo l’inclusione sociale.
La struttura non si limita a fornire un luogo per lo svolgimento di attività sportive; si integra armoniosamente nel tessuto urbano circostante, contribuendo a riqualificare l’area attraverso la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione.
Camminamenti pedonali, nuovi marciapiedi e una collina paesaggistica, attualmente in fase di completamento, arricchiscono l’estetica del quartiere e migliorano la fruibilità degli spazi pubblici.
Un sistema di gestione delle acque reflue testimonia un approccio sostenibile e attento all’ambiente.

Un’area di sosta dedicata, con 18 posti auto a raso, di cui due riservati a persone con disabilità e spazi dedicati ai ciclomotori, facilita l’accesso alla struttura e contribuisce a decongestionare il traffico locale.

L’impianto, descritto da sindaco Biancani e dagli assessori Pozzi, Murgia e Della Dora come “un luogo bellissimo, green, ampio, luminoso e funzionale”, rappresenta un ulteriore passo avanti nella consolidata vocazione di Pesaro come città dello sport, incarnando un modello di sviluppo urbano che coniuga innovazione tecnologica, attenzione all’ambiente e promozione del benessere della comunità.
La nuova palestra non è solo una struttura sportiva, ma un investimento nel futuro, un luogo di incontro, di crescita e di opportunità per tutti i cittadini.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

