Pesaro: Inaugurato il Nuovo Polo Sportivo Pantano, Un’Opportunità per Tutti

Pesaro celebra l’apertura di un nuovo polo sportivo all’avanguardia nel quartiere Pantano, un’opera che incarna l’impegno verso la promozione dello sport e il miglioramento della qualità della vita per la comunità.

Frutto di un investimento triennale di 3,8 milioni di euro, la struttura sorge in un’area strategica, delimitata da via Lamarmora, via Costa e via Confalonieri, a servizio diretto della scuola Olivieri e dell’intera popolazione locale.

La palestra, ben più di una semplice struttura sportiva, si configura come un complesso multifunzionale progettato per rispondere alle esigenze di atleti, scuole, associazioni e pubblico.

L’ampia superficie di gioco (36×21,6 metri) e l’altezza considerevole (8,5 metri) la rendono idonea per una vasta gamma di discipline sportive, mentre gli spazi dedicati a spogliatoi, servizi igienici separati per atleti, arbitri, ufficiali di campo e spettatori, dislocati su due livelli, garantiscono un’organizzazione efficiente e un comfort ottimale.

Un disimpegno, un deposito e servizi igienici per il pubblico completano l’offerta, affiancati da un’aula polivalente destinata ad attività didattiche e ricreative.

L’attenzione ai dettagli si manifesta anche nella tribuna in acciaio, dotata di 108 posti a sedere, inclusi quelli riservati a persone con disabilità e ai loro accompagnatori, assicurando l’accessibilità universale e promuovendo l’inclusione sociale.

La struttura non si limita a fornire un luogo per lo svolgimento di attività sportive; si integra armoniosamente nel tessuto urbano circostante, contribuendo a riqualificare l’area attraverso la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione.

Camminamenti pedonali, nuovi marciapiedi e una collina paesaggistica, attualmente in fase di completamento, arricchiscono l’estetica del quartiere e migliorano la fruibilità degli spazi pubblici.

Un sistema di gestione delle acque reflue testimonia un approccio sostenibile e attento all’ambiente.

Un’area di sosta dedicata, con 18 posti auto a raso, di cui due riservati a persone con disabilità e spazi dedicati ai ciclomotori, facilita l’accesso alla struttura e contribuisce a decongestionare il traffico locale.

L’impianto, descritto da sindaco Biancani e dagli assessori Pozzi, Murgia e Della Dora come “un luogo bellissimo, green, ampio, luminoso e funzionale”, rappresenta un ulteriore passo avanti nella consolidata vocazione di Pesaro come città dello sport, incarnando un modello di sviluppo urbano che coniuga innovazione tecnologica, attenzione all’ambiente e promozione del benessere della comunità.

La nuova palestra non è solo una struttura sportiva, ma un investimento nel futuro, un luogo di incontro, di crescita e di opportunità per tutti i cittadini.