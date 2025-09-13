Pesaro: L’Arma dei Carabinieri, un gesto di umanità e coesione.

Nel cuore di Pesaro, un gesto di profonda umanità e solida coesione ha tessuto un legame ancora più forte tra l’Arma dei Carabinieri e le famiglie del suo personale.

Il Generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli, Comandante Interregionale, ha dedicato un momento significativo all’incontro con trentotto giovani con disabilità, figli di Carabinieri provenienti da ogni regione d’Italia, attualmente ospiti nella città per una vacanza estiva gestita dal Fondo Assistenza Previdenza e Premi dell’Arma.

L’evento non è stato semplicemente un saluto formale, ma una dichiarazione di valori fondanti l’Istituzione: l’attenzione al benessere del personale, la priorità data alla cura delle famiglie e, soprattutto, l’impegno a promuovere un’inclusione autentica e tangibile.

Il Generale Iacobelli ha espresso l’orgoglio dell’Arma per questa opportunità di condivisione, sottolineando come il sostegno a questi giovani rappresenti un investimento nel futuro e un riflesso dei principi di solidarietà che animano la grande famiglia dell’Arma.

L’iniziativa si configura come un atto concreto di riconoscimento del ruolo cruciale che le famiglie svolgono a supporto del personale impegnato in delicate missioni e spesso lontano da casa.

La giornata ha proseguito con una visita al Comando Provinciale Carabinieri di Pesaro e Urbino, presso la caserma Robusto Antonelli.

Qui, il Generale Iacobelli è stato accolto con i dovuti onori dal Colonnello Alessandro Corda, Comandante Provinciale, e ha avuto l’opportunità di incontrare una rappresentanza significativa di Carabinieri, proveniente dalle tre Compagnie (Pesaro, Fano e Urbino), dalle numerose Stazioni dislocate sul territorio, dal Gruppo Carabinieri Forestali, dai Reparti Specializzati e dall’Associazione Nazionale Carabinieri.

Questo incontro ha rappresentato un’occasione preziosa per rafforzare il senso di appartenenza e la consapevolezza del ruolo essenziale svolto dai Carabinieri, a livello locale e nazionale, per garantire sicurezza e legalità.

La presenza del Generale Iacobelli ha acceso un ulteriore spirito di dedizione e professionalità, sottolineando l’importanza della collaborazione e della coesione all’interno dell’Arma.

L’evento ha concluso, non senza emozione, con un rinnovato impegno verso i valori di servizio, solidarietà e protezione che da sempre contraddistinguono l’Istituzione Car