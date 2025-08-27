Pesaro, notte di violenza: scontri tra giovani in centro

Nella notte a Pesaro, un episodio di violenza giovanile ha interrotto la quiete urbana, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

La dinamica, sviluppatasi nelle immediate vicinanze di piazzale Matteotti, ha visto confrontarsi due gruppi di giovani, la cui discussione iniziale è rapidamente degenerata in un atto di vandalismo e aggressione.

L’alterco, protrattosi tra via San Francesco e piazzale Matteotti, si è manifestato con il lancio di oggetti contundenti, tra cui bottiglie, segnalando un’escalation di rabbia e aggressività che ha destato preoccupazione tra i residenti e ha reso necessario un rapido intervento della Polizia di Stato.

L’irruzione della Volante, avvenuta poco prima della mezzanotte, ha permesso di sedare la situazione e di identificare i responsabili.

L’analisi preliminare suggerisce che i due gruppi, composti rispettivamente da quattro ragazzi e altri quattro giovani di origine bengalese, avrebbero avuto inizialmente una discussione di natura ancora da chiarire, che ha innescato la spirale di violenza.

L’atto vandalico, oltre al danno materiale, testimonia una profonda perdita di controllo emotivo e una mancanza di rispetto per il bene pubblico e per la sicurezza altrui.

Le indagini in corso,