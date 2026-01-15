Pesaro: Nuovo capitolo nell’inchiesta sugli appalti, interrogato l’ex collaboratore.

- PUBBLICITA -

L’eco delle indagini sulla gestione amministrativa di Pesaro continua a risuonare, con un nuovo capitolo che vede l’ex collaboratore del sindaco Matteo Ricci, Massimiliano Santini, al centro dell’attenzione.

Dopo un primo interrogatorio, Santini è stato nuovamente convocato presso la sede della Guardia di Finanza di Pesaro, dove ha trascorso sette ore a disposizione della procuratrice capo Maria Letizia Fucci.

L’indagine, di portata significativa, verte su presunte irregolarità legate all’affidamento diretto di appalti comunali tra il 2019 e il 2024.

Accanto al nome di Santini, figura saliente nell’apparato amministrativo durante l’amministrazione Ricci, compare quello dell’attuale europarlamentare del Partito Democratico, coinvolto nelle stesse accuse di corruzione.

La complessità del caso emerge dalla natura degli affidamenti diretti, che bypassano le procedure competitive previste dalla legge, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sulla correttezza delle decisioni prese.

L’interrogatorio di Santini si configura come una tappa cruciale nel percorso investigativo, volto a chiarire il suo ruolo e la sua conoscenza delle dinamiche che hanno portato all’assegnazione di questi appalti.

Le accuse di corruzione, che si intrecciano con sospetti di favoritismi e potenziali conflitti di interesse, gettano un’ombra sulla gestione comunale e sull’operato degli amministratori coinvolti.

La procura di Pesaro, guidata dalla procuratrice Fucci, sta esaminando a fondo la documentazione e le testimonianze raccolte per ricostruire il quadro completo degli eventi.

L’attenzione si concentra non solo sull’accertamento delle responsabilità individuali, ma anche sull’analisi delle procedure interne e dei controlli esercitati, al fine di individuare eventuali falle che abbiano facilitato le presunte irregolarità.

Il caso, che si somma ad altre vicende giudiziarie riguardanti l’amministrazione comunale, desta preoccupazione nell’opinione pubblica e riaccende il dibattito sulla necessità di rafforzare i meccanismi di controllo e trasparenza nella pubblica amministrazione.

La vicenda impatta significativamente sull’immagine della città e pone interrogativi cruciali riguardo all’integrità del sistema politico locale, sollecitando una riflessione approfondita sulle modalità di accesso ai finanziamenti pubblici e sulla gestione del denaro dei contribuenti.

L’inchiesta rappresenta un momento di scrutinio serrato per l’amministrazione e per l’intera comunità, con la speranza che possa portare a chiarezza e a un rinnovato impegno per la legalità.