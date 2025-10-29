Pesaro, Parco Miralfiore: Arresti e droga, un quadro allarmante

L’area del Parco Miralfiore e le immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Pesaro sono state oggetto di un’intensificata azione di contrasto da parte delle forze dell’ordine, culminata in una serie di arresti e denunce che rivelano un quadro preoccupante riguardo alla criminalità diffusa.

Nello specifico, nell’arco temporale compreso tra il 13 e il 29 ottobre, l’intervento dei Carabinieri ha portato all’arresto di nove individui e alla denuncia a piede libero di ulteriori tre, con il conseguente sequestro di una quantità significativa di sostanze stupefacenti: 15 grammi di eroina, sei grammi di cocaina, 60 grammi di hashish, una modesta quantità di ecstasy e due coltelli, elementi che indicano una rete di spaccio attiva e potenzialmente radicata nel tessuto urbano.

Per garantire l’efficacia di questa operazione, un contingente di ottanta militari è stato impiegato in maniera continuativa, sottoponendo a controllo 130 persone e 35 veicoli, un’attività che testimonia la volontà di inibire e smantellare le attività illecite.

I dati raccolti suggeriscono un incremento della microcriminalità e dello spaccio di droga in queste zone strategiche della città.

Riconoscendo l’importanza cruciale di queste iniziative per la sicurezza pubblica e la tutela della legalità, il Prefetto di Pesaro e Urbino, Emanuela Saveria Greco, ha voluto incontrare personalmente il personale dei Carabinieri coinvolto, esprimendo un vivo apprezzamento per i risultati conseguiti.

L’incontro, celebrato a conclusione dell’ultima fase di controlli straordinari, ha fornito l’opportunità di approfondire le dinamiche operative e le problematiche emerse, sottolineando come tali interventi contribuiscano a rafforzare il senso di sicurezza e di fiducia dei cittadini.

Tale impegno, parte di un piano più ampio del Comando Provinciale, si concentra su aree particolarmente vulnerabili, con una priorità assoluta nel contrasto alla violenza e allo spaccio, fenomeni che, come evidenziato dalle operazioni in corso, necessitano di un’attenzione costante e di un approccio sinergico tra istituzioni e forze dell’ordine.

Il Prefetto ha sottolineato la necessità di un’analisi più approfondita delle cause che favoriscono la criminalità in queste zone, al fine di implementare strategie di prevenzione più efficaci e durature, mirando a un miglioramento strutturale del contesto sociale e urbano.