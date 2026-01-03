Pesaro: Riforma del Trasporto Pubblico, Più Flessibilità e Connessioni

- PUBBLICITA -

L’amministrazione comunale di Pesaro, guidata dal sindaco Andrea Biancani e con il contributo dell’assessora Sara Mengucci, ha formalmente sollecitato la Regione Marche e l’operatore Adriabus a ripensare e ottimizzare il sistema di trasporto pubblico locale, con particolare attenzione all’introduzione di soluzioni “on demand” per rispondere efficacemente alle mutate esigenze della comunità e operare in un contesto di risorse limitate.

L’obiettivo è superare un modello statico, offrendo una mobilità più flessibile e capillare.

Questa visione si concretizza con una revisione operativa del servizio di trasporto nel quartiere 10, in vigore a partire dal 7 gennaio 2026.

La riorganizzazione mira a migliorare l’interscambio tra diverse linee e a semplificare l’accesso al servizio per i residenti, tenendo in considerazione le peculiarità urbanistiche del quartiere.

Le linee extraurbane 130/131, che attualmente collegano Pesaro con le località di Gabicce e Gradara, termineranno il loro percorso in stazione, nello specifico in piazzale Falcone e Borsellino.

Questa scelta strategica facilita le coincidenze con la linea 13, che garantirà collegamenti frequenti (ogni 30 minuti) tra la stazione ferroviaria e le aree residenziali di Villa San Martino e Villa Fastiggi, rispondendo ad un bisogno di connettività tra il centro urbano e la periferia.

La scelta di impiegare autobus di dimensioni ridotte rappresenta un altro elemento chiave della riprogettazione.

L’utilizzo di mezzi più agili si dimostra essenziale per navigare agevolmente le strade del quartiere, spesso caratterizzate da una viabilità più stretta e complessa.

Il percorso ottimizzato prevede il passaggio in via Becci all’andata e in via Viterbo al ritorno, mantenendo la consueta capillarità del servizio.

La configurazione delle fermate sarà in linea con la situazione attuale, con l’eccezione dell’eliminazione del transito in via Toscana e l’istituzione di una nuova fermata in via Canonici, in prossimità della sede di Marche Multiservizi.

Questa aggiunta mira a migliorare la mobilità casa-lavoro per i dipendenti dell’azienda, dimostrando un’attenzione concreta alle esigenze del tessuto economico locale.

Per rispondere alla forte domanda mattutina, la corsa delle 7:30 sarà mantenuta con mezzi tradizionali, assicurando un servizio adeguato per gli studenti diretti alle scuole.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano di sviluppo della mobilità sostenibile che il comune intende perseguire, con l’obiettivo di promuovere un sistema di trasporto pubblico più efficiente, inclusivo e capace di rispondere alle sfide della crescita urbana.