Pesaro: Stop al calcio in strada, ordinanza per la sicurezza.

L’amministrazione comunale di Pesaro ha recentemente promulgato un’ordinanza che introduce restrizioni mirate all’utilizzo di spazi pubblici, con particolare attenzione alle aree ad alta densità turistica, al fine di salvaguardare la sicurezza, il decoro urbano e la fruibilità collettiva di tali luoghi. Il divieto, in vigore a partire dal prossimo weekend e protratto fino al 31 agosto 2025, concerne attività ludiche che comportino l’uso di oggetti potenzialmente pericolosi, in primis il gioco del calcio, nelle vie e piazze designate: Viale Trieste, Piazzale della Libertà, Via Colombo, Viale Zara, il Lungomare Nazario Sauro, Piazzale D’Annunzio e Largo Liviero.La decisione, lungi dall’essere una misura punitiva, si configura come un atto di responsabilità istituzionale, ispirato a modelli virtuosi già adottati da altre località di pregio turistico. L’obiettivo non è limitare il divertimento dei giovani, bensì mitigare un comportamento, apparentemente innocuo, che può generare rischi concreti sia per i giocatori che per la collettività. La presenza di mezzi autorizzati, inclusa la navetta del trasporto pubblico, sul Lungomare, sottolinea l’incompatibilità tra attività ludiche che occupano la sede stradale e la fluidità del traffico.L’ordinanza riconosce, tuttavia, l’importanza del gioco infantile, escludendo dalla restrizione le attività ludiche svolte da bambini sotto la supervisione di genitori o adulti, purché si utilizzino oggetti di peso e consistenza tali da escludere potenziali danni. Si tratta di un bilanciamento volto a preservare la possibilità di svago per i più piccoli, garantendo al contempo la sicurezza generale.Il provvedimento si inserisce in un contesto più ampio di gestione degli spazi pubblici, che mira a conciliare l’esigenza di un turismo sostenibile e rispettoso del territorio con la necessità di garantire il benessere e la sicurezza di tutti i cittadini. L’amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno a tutelare la qualità della vita urbana, promuovendo un utilizzo responsabile degli spazi pubblici e prevenendo situazioni di disagio o pericolo. Si auspica, in tal modo, un comportamento sempre più consapevole da parte dei fruitori degli spazi pubblici, in grado di contribuire alla creazione di un ambiente urbano vivibile, accogliente e sicuro per tutti. La misura è dunque un invito alla responsabilità condivisa, un atto amministrativo volto a favorire la convivenza pacifica e il pieno godimento degli spazi urbani da parte di ogni cittadino e visitatore.