Pesaro Urbino: più poliziotti per una provincia più sicura

L’impegno a rafforzare la sicurezza nel territorio di Pesaro e Urbino si concretizza con un significativo incremento delle risorse umane a disposizione della Polizia di Stato. Un’azione resa possibile grazie alla ferma volontà politica del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e del Sottosegretario Vanna Volpi Molteni, come sottolineato dal deputato marchigiano Mirco Carloni. L’assegnazione di sei nuove unità operative rappresenta un investimento cruciale per una provincia che, pur godendo di un tessuto sociale generalmente positivo, necessita di una presenza più capillare e di un’azione di deterrenza efficace contro le dinamiche criminali.Questa iniezione di risorse non si limita a un mero aumento del numero di agenti. Si tratta di un atto di riconoscimento del ruolo imprescindibile che le forze dell’ordine svolgono come pilastri della legalità e come argine contro l’infiltrazione della criminalità organizzata, che, seppur meno evidente rispetto ad altre regioni, non è assente nel contesto marchigiano. Le nuove unità saranno impiegate per intensificare il controllo del territorio, non solo nelle aree urbane più densamente popolate, ma anche nelle zone periferiche e rurali, spesso più vulnerabili e meno protette.L’obiettivo primario è la prevenzione: una presenza più visibile e costante delle forze di polizia dissuade potenziali malintenzionati e riduce la percezione di insicurezza tra i cittadini. Tuttavia, l’incremento delle risorse permetterà anche di migliorare la reattività nei confronti di episodi di microcriminalità, vandalismo e furti, che, pur non rappresentando una minaccia alla sicurezza pubblica in senso stretto, erodono il tessuto sociale e generano un senso di disagio diffuso. L’azione di contrasto dovrà essere integrata con strategie di intelligence e collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato, favorendo la condivisione di informazioni e l’adozione di approcci investigativi mirati. Parallelamente, si auspica un rafforzamento del rapporto di fiducia tra le forze dell’ordine e la comunità locale, attraverso iniziative di sensibilizzazione e dialogo che promuovano la partecipazione attiva dei cittadini alla tutela della sicurezza. In definitiva, si tratta di un investimento nella resilienza del territorio, volto a garantire un futuro più sicuro e prospero per tutti.