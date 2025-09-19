Pet/RM per il cancro alla prostata: una svolta nella diagnostica italiana.

Un’innovativa frontiera nella diagnostica oncologica italiana si apre con la prima esecuzione di una Pet/risonanza magnetica (Pet/RM) mirata per la rilevazione del cancro alla prostata, realizzata presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche di Ancona.

Questa procedura all’avanguardia integra l’utilizzo di un nuovo farmaco tracciante, il 18F-Piflufolastat, un radioligando altamente specifico, con una piattaforma di imaging di precisione.

La Pet/RM rappresenta un significativo passo avanti rispetto alle tecniche diagnostiche convenzionali, in particolare rispetto alla tradizionale Pet/Tomografia Assorbita (Pet/TAC) utilizzata finora.

La chiave di questa evoluzione risiede nella fusione di due tecnologie di imaging complementari: la tomografia a emissione di positroni (PET), che rivela l’attività metabolica cellulare, e la risonanza magnetica (RM), che fornisce immagini ad alta risoluzione della struttura anatomica.

La combinazione di queste informazioni permette di identificare e localizzare le lesioni tumorali con una sensibilità e specificità superiori.

Il radioligando 18F-Piflufolastat è progettato per legarsi specificamente a un antigene espresso in modo differenziale sulle cellule tumorali prostatiche, minimizzando la captazione in tessuti normali e quindi riducendo il “rumore di fondo” nell’immagine.

Questo approccio mirato consente una diagnosi più accurata, soprattutto in pazienti con rischio elevato o con risultati inconcludenti ottenuti con altre metodologie.

L’apparecchiatura utilizzata ad Ancona è di ultima generazione, integrando un tomografo PET digitale e una risonanza magnetica 3 Tesla, con la capacità di acquisire immagini PET e RM simultaneamente e in co-registrazione.

Questa caratteristica elimina la necessità di spostare il paziente tra diverse apparecchiature, riducendo i tempi di esecuzione e migliorando il comfort del paziente.

“Questa prima applicazione in Italia di una Pet/RM specifica per il cancro alla prostata segna una pietra miliare nella nostra capacità di affrontare questa patologia,” afferma il professor Andrea Giovagnoni, direttore del dipartimento di scienze radiologiche.

“L’integrazione delle informazioni metaboliche e strutturali, fornita da PET e RM rispettivamente, ci consente di ottenere una visione molto più completa e precisa del tumore.

” Il dottor Fabio Fringuelli, responsabile di medicina nucleare, aggiunge: “La maggiore risoluzione e la specificità del radioligando ci permettono di individuare lesioni di piccole dimensioni, spesso non rilevabili con altri metodi, aprendo la strada a interventi più precoci e a terapie più mirate.

“Il protocollo prevede sedute ambulatoriali, della durata paragonabile a quelle di un esame tradizionale, e sono attualmente in programma ulteriori sessioni quindicinali, dedicate a pazienti selezionati in stretta collaborazione con il team di Urologia, guidato dal professor Andrea Benedetto Galosi.

Si prevede che questa nuova tecnica diagnostica contribuirà significativamente al miglioramento dei risultati terapeutici, offrendo un approccio più personalizzato e preciso nella gestione del cancro alla prostata.