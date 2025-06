Pet therapy all’Hospice: un abbraccio che cura

L’Hospice di Chiaravalle (Ancona) accoglie un’iniziativa di significativa valenza umana e terapeutica: un progetto di Pet therapy strutturato e di ampio respiro, destinato a prolungarsi fino a dicembre 2025 con sedute bisettimanali della durata di due ore. Questa implementazione rappresenta un’evoluzione nell’approccio alla cura palliativa, riconoscendo il ruolo cruciale dell’interazione uomo-animale nel percorso di supporto emotivo e nel miglioramento della qualità della vita.L’iniziativa, promossa dall’Ast Ancona Marche, si fonda su una visione olistica della cura, che trascende l’assistenza medica per abbracciare il benessere psicologico e relazionale dei pazienti, dei loro cari e del personale sanitario. La Pet therapy, ormai ampiamente riconosciuta in ambito clinico per i suoi benefici tangibili, si rivela uno strumento prezioso nella gestione dell’ansia, nel facilitare la comunicazione, nel promuovere un senso di calma e conforto, e nel potenziare la resilienza in momenti di profonda vulnerabilità. Il sostegno economico che rende possibile questa iniziativa deriva da una generosa donazione dell’Associazione di Promozione Sociale “Insieme si può fare” di Senigallia, un’organizzazione con una comprovata sensibilità per le cause sociali e un impegno concreto a favore delle comunità locali. La realizzazione pratica delle sedute di Pet therapy è affidata a un team di professionisti altamente qualificati: educatori cinofili e istruttori esperti, membri dell’Associazione “Tribù dei Nasi Freddi” di Fermo, un’organizzazione specializzata in interventi assistiti con animali in contesti socio-sanitari complessi.Questa sinergia tra istituzioni sanitarie, associazioni di volontariato e professionisti del settore costituisce un esempio emblematico di collaborazione virtuosa. L’iniziativa non si limita a un intervento occasionale, ma si propone come un investimento strategico nella qualità dell’assistenza palliativa, integrando competenze tecniche avanzate con una profonda sensibilità umana. Il progetto mira a creare un ambiente di cura più accogliente e rassicurante, dove l’ascolto attivo, la relazione empatica e la presenza affettuosa degli animali contribuiscono a lenire le sofferenze, a rafforzare i legami e a offrire un sostegno concreto a chi si trova ad affrontare momenti di grande difficoltà. L’auspicio è che questo modello possa ispirare altre iniziative simili, ampliando l’orizzonte delle cure palliative e promuovendo un approccio centrato sulla persona, che riconosce l’importanza del benessere emotivo e relazionale come parte integrante del percorso di guarigione.