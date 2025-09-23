Pieve Torina rinasce: Via ai lavori per il nuovo municipio.

Il Comune di Pieve Torina, ferito da eventi sismici che hanno segnato profondamente la sua storia recente, intraprende ora un percorso di ricostruzione e rinascita con l’avvio dei lavori per il nuovo municipio.

L’annuncio, diffuso dal sindaco Alessandro Gentilucci, segna un momento cruciale: la previsione di completamento dell’opera entro la primavera del 2027 rappresenta più di una data, ma simboleggia un ritorno alla normalità e un impegno tangibile per il futuro della comunità.

Il nuovo edificio municipale non si configura come una semplice struttura amministrativa, bensì come un investimento strategico per il territorio.

L’attenzione alla progettazione è orientata a garantire non solo la funzionalità degli spazi interni, pensati per accogliere i servizi comunali in modo efficiente e moderno, ma anche la massima sicurezza sismica.

L’adozione di tecnologie all’avanguardia nel campo dell’ingegneria antisismica è prioritaria, riflettendo la volontà di creare un edificio resiliente, capace di resistere a futuri eventi naturali.

L’impegno per la sostenibilità ambientale è un altro pilastro fondamentale del progetto.

L’edificio sarà progettato e costruito secondo criteri di efficienza energetica, con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto ambientale e i costi di gestione nel lungo termine.

L’integrazione con il contesto naturalistico circostante è un aspetto chiave: la riqualificazione delle aree verdi limitrofe contribuirà a creare un ambiente accogliente e a valorizzare il paesaggio.

Il costo complessivo dell’intervento, pari a 3 milioni e 400mila euro, testimonia l’importanza strategica che l’amministrazione attribuisce alla ricostruzione del cuore amministrativo del Comune.

Il sindaco Gentilucci ha voluto sottolineare con particolare orgoglio l’impegno e la professionalità del personale comunale, che in questi anni, operando in condizioni precarie e spesso in container provvisori, ha continuato a garantire servizi essenziali alla cittadinanza, dimostrando una straordinaria capacità di adattamento e resilienza.

L’avvio dei lavori rappresenta quindi un punto di svolta, un segnale di speranza per una comunità che ha sofferto e che guarda al futuro con rinnovato ottimismo.

“Ci attende un ultimo, intenso sforzo,” ha dichiarato il sindaco, “ma vedere operai e macchine all’opera è un’iniezione di fiducia che riempie il cuore di tutti noi.

” Il nuovo municipio non sarà solo un edificio, ma un simbolo di rinascita, un luogo di incontro e di servizi, un nuovo punto di partenza per Pieve Torina.