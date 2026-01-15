Più Sicuri Insieme: la Polizia contrasta truffe e frodi

- PUBBLICITA -

La Questura di Fermo ha lanciato un’iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione mirata a rafforzare la resilienza della comunità locale contro le crescenti minacce di truffe e frodi.

“Più sicuri insieme,” il nome dell’operazione, si concretizza in un’attività di prossimità che vede gli agenti della Polizia di Stato impegnati in un dialogo diretto con i cittadini, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili, come gli anziani e le persone in condizioni di fragilità sociale.

L’iniziativa, fortemente auspicata dal Questore Eugenio Ferraro, ha preso avvio a Porto San Giorgio, con postazioni fisse in luoghi strategici come piazza Matteotti e viale Buozzi.

L’approccio è multiforme: oltre alla distribuzione di materiale informativo chiaro e accessibile, si offre un servizio di consulenza personalizzata, rispondendo alle domande dei cittadini e fornendo consigli pratici per riconoscere e evitare le trappole dei truffatori.

L’attenzione non si limita alle truffe tradizionali “a domicilio”.

Gli agenti hanno dedicato un focus significativo sulle frodi online, un fenomeno in costante evoluzione che colpisce sempre più spesso.

Vengono forniti suggerimenti specifici per navigare in sicurezza, riconoscere siti web non sicuri, individuare email sospette e proteggersi dal phishing, una tecnica di inganno sempre più sofisticata.

La campagna “Più sicuri insieme” si propone di creare una rete di consapevolezza collettiva.

I cittadini sono esortati a non esitare a segnalare qualsiasi circostanza che desti sospetto, utilizzando il numero di emergenza unico europeo 112.

Vengono ribadite le precauzioni fondamentali: non aprire la porta a sconosciuti che si presentano come incaricati, proteggere dati personali, password e informazioni bancarie, e rimanere vigili rispetto a richieste di informazioni apparentemente innocue.

L’obiettivo ultimo è instillare nei cittadini un senso di responsabilità condivisa e una capacità di discernimento, capaci di trasformare la comunità in un ambiente più sicuro e resiliente.

L’iniziativa rappresenta un investimento nella prevenzione, un’azione volta a rafforzare la fiducia nelle istituzioni e a promuovere una cultura della sicurezza diffusa.

La presenza e il supporto dell’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Porto San Giorgio, Carlotta Lanciotti, testimoniano l’importanza di questa collaborazione istituzionale, un segnale di apprezzamento per il lavoro svolto dagli agenti e un riconoscimento del valore percepito dai cittadini.

La campagna si sposterà a Porto Sant’Elpidio, consolidando un impegno continuo a tutela della sicurezza della popolazione fermana.