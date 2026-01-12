Pnrr Sanità Marche: Avanzamento, Criticità e Prospettive

- PUBBLICITA -

Implementazione del Pnrr in Sanità Marche: Stato di Avanzamento, Criticità e ProspettiveLa Regione Marche, in qualità di soggetto attuatore per la Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), dedicata alla Tutela della Salute, sta mostrando un avanzamento significativo nell’utilizzo delle risorse assegnate, con un tasso di impegni pari all’80%.

Un quadro complessivo che si traduce in 206 progetti attivi, per un investimento totale di 402,6 milioni di euro.

Di questa cifra, 301,9 milioni (75%) provengono direttamente dal Pnrr, mentre risorse statali contribuiscono con 78 milioni (19,4%), il cofinanziamento regionale si attesta a 16,1 milioni (4%) e le aziende sanitarie destinano 6,4 milioni (1,6%).

Queste informazioni, elaborate dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, basate su rilevazioni della Sezione regionale di controllo Marche del 2024, forniscono un’istantanea dettagliata dell’impegno regionale.

Un elemento chiave di trasparenza e monitoraggio è rappresentato dal portale regionale “Easy Pnrr Marche,” progettato per tracciare gli interventi locali e focalizzarsi sui progetti gestiti direttamente dalla Regione.

Sebbene il portale offra un valido strumento per il monitoraggio finanziario (impegni e pagamenti), la Corte sottolinea l’importanza di integrare questi dati con indicatori fisici per una valutazione più accurata dell’impatto reale dei progetti.

Nel corso del 2024, l’andamento degli impegni di spesa ha mostrato un rallentamento rispetto all’anno precedente (56,4 milioni rispetto ai 170,4 milioni del 2023), un dato che potrebbe indicare la conclusione di una fase intensiva di avvio o, potenzialmente, l’insorgere di nuove difficoltà operative.

Il tasso di pagamenti si mantiene stabile intorno all’8%.

Al 31 dicembre 2024, sono stati raggiunti 238 indicatori sui 336 previsti, con un avanzamento complessivo dei progetti pari al 70,8%, un dato in linea con i tempi previsti dal cronoprogramma.

