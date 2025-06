Polizia Locale Ancona: un 2024 per la sicurezza urbana integrata

Il 2024 per la Polizia Locale di Ancona si configura come un anno di profonda riqualificazione dell’approccio alla sicurezza urbana, trascendendo la mera applicazione delle normative stradali. L’azione congiunta, presentata dal sindaco Daniele Silvetti, dal vicesindaco e assessore alla Polizia Locale Giovanni Zinni e dal comandante Marco Ivano Caglioti, mira a un’integrazione sinergica tra prevenzione del crimine, contrasto al degrado ambientale e tutela della vivibilità del territorio, consolidando una collaborazione intensificata con la Prefettura e le altre forze dell’ordine.L’obiettivo primario è ridefinire il ruolo del corpo di Polizia Locale non come un mero esattore di sanzioni, ma come un attore proattivo nella costruzione di un ambiente più sicuro e accogliente per tutti i cittadini. Questa nuova visione si traduce in un impegno concreto per affrontare problematiche complesse come lo spaccio di sostanze stupefacenti, l’abbandono di rifiuti ingombranti, il degrado di aree pubbliche e fenomeni di microcriminalità che erodono la qualità della vita.Un fattore chiave di questa trasformazione è il potenziamento tecnologico e l’aumento delle risorse umane. Le 423 telecamere di videosorveglianza, strategicamente distribuite sul territorio e collegate alla Centralità Operativa (Control Room), rappresentano un’infrastruttura essenziale per il monitoraggio in tempo reale, la raccolta di prove e la deterrenza di comportamenti illegali. L’incremento di 17 unità di personale consente di ampliare la copertura del territorio, intensificare i controlli e migliorare la reattività agli interventi.La Centralità Operativa si è rivelata uno strumento cruciale, gestendo con efficacia un volume significativo di richieste relative ai filmati degli incidenti. La capacità di fornire risposte puntuali, con un tasso di risoluzione del 90%, dimostra l’importanza di un sistema centralizzato e integrato per la gestione delle emergenze e la collaborazione tra le diverse agenzie. L’elevato numero di richieste provenienti sia da cittadini privati che dalle forze dell’ordine sottolinea la crescente fiducia nella Polizia Locale come risorsa fondamentale per la sicurezza e la giustizia.In sintesi, l’azione della Polizia Locale di Ancona nel 2024 è caratterizzata da un cambio di paradigma, orientato a una sicurezza urbana più integrata, proattiva e partecipata, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto di fiducia tra le istituzioni e la comunità. Il potenziamento tecnologico, l’aumento del personale e la collaborazione inter-istituzionale rappresentano gli elementi chiave per realizzare questa visione e garantire un futuro più sicuro e vivibile per la città.