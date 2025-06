Porto Sant’Elpidio: Più Telecamere per la Sicurezza Urbana

Porto Sant’Elpidio si appresta a rafforzare la sua infrastruttura di sicurezza urbana con l’implementazione di due progetti di videosorveglianza, delineando una strategia di prevenzione e controllo del territorio in evoluzione. Questi interventi, frutto di un approccio proattivo dell’amministrazione comunale e supportati da finanziamenti ministeriali, mirano a colmare lacune nella copertura esistente e a garantire una maggiore deterrenza nei confronti di attività illegali.Il primo progetto, finanziato dal Ministero dell’Interno, prevede l’installazione di nuove telecamere strategicamente posizionate per monitorare aree cruciali della città. La scelta delle localizzazioni – la Statale 16, gli incroci chiave con vie ad alto traffico come via Elpidiense, via Pesaro, il cuore del centro storico, la vibrante piazza Dante, il lungomare che rappresenta un punto di aggregazione sociale e il parco di Villa Bernetti, scrigno verde a ridosso del palazzo comunale – rivela una precisa volontà di coprire punti nevralgici, sia in termini di flusso di persone che di potenziale vulnerabilità. L’attenzione è focalizzata non solo sull’incremento della sorveglianza, ma anche sulla creazione di un effetto dissuasivo, comunicando una presenza costante e una maggiore attenzione da parte delle autorità.Parallelamente, si conclude la revisione e l’avvio del secondo progetto, destinato alla parte occidentale del territorio comunale, specificamente nei quartieri di Corva e Cretarola. Questa iniziativa, originariamente concepita con risorse iniziali, è stata potenziata dall’amministrazione comunale, che ha dimostrato una visione lungimirante scegliendo di posticipare la posa delle telecamere per favorire l’integrazione di una rete in fibra ottica. Questa scelta, apparentemente un ritardo, si traduce in un vantaggio strategico: una connessione dati più rapida, affidabile e flessibile, consentendo non solo una trasmissione in tempo reale delle immagini ma anche la possibilità di implementare funzionalità avanzate come analisi video intelligente, riconoscimento facciale (nel rispetto delle normative sulla privacy) e integrazione con sistemi di gestione del traffico. L’utilizzo della fibra ottica rappresenta un investimento nel futuro della sicurezza urbana, preparando il terreno per l’adozione di tecnologie sempre più sofisticate.Il sindaco Massimiliano Ciarpella sottolinea come questi investimenti rappresentino un passo avanti significativo nella strategia di sicurezza urbana, un impegno concreto per la tutela dei cittadini e la promozione di un ambiente sicuro e vivibile. L’installazione delle nuove telecamere non è solo un incremento quantitativo, ma un segnale forte di attenzione e presenza istituzionale, volto a prevenire reati e scoraggiare comportamenti sospetti. L’amministrazione comunale, dimostrando una visione dinamica, è già orientata a cogliere future opportunità di cofinanziamento per estendere ulteriormente la rete di videosorveglianza, consolidando un approccio proattivo e continuo nella protezione del territorio e dei suoi abitanti. La sicurezza urbana non è un obiettivo statico, ma un processo evolutivo che richiede investimenti costanti, innovazione tecnologica e una collaborazione sinergica tra istituzioni e comunità.