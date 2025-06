Portonovo: Nuovi Servizi per un Turismo Sostenibile e Accessibile

Portonovo: Riorganizzazione Integrale dei Servizi per una Fruizione SostenibileL’avvio della stagione balneare nella suggestiva baia di Portonovo segna una svolta nella gestione dei servizi e nell’accesso alla risorsa naturale, con un piano complessivo presentato dal Comune di Ancona. L’iniziativa, illustrata in conferenza stampa alla presenza delle autorità locali, dei nuovi gestori e dei rappresentanti delle istituzioni coinvolte, mira a conciliare l’accoglienza turistica con la tutela dell’ambiente e la vivibilità del territorio.La gestione dei parcheggi, fulcro dell’organizzazione, è stata affidata ad Ancona Servizi, che assumerà la responsabilità non solo della sosta a pagamento – con 345 posti auto e 310 per motocicli – ma anche della cura del verde e della segnaletica, assicurando un approccio integrato e di qualità. Allo stesso tempo, l’azienda si occuperà della manutenzione del territorio, contribuendo a preservarne la bellezza naturale.Il campeggio La Torre, elemento storico e attrattivo per un turismo più avventuroso, è stato assegnato tramite concorso pubblico alla società Conero Camping, con l’impegno di innalzare la categoria da due a tre stelle attraverso interventi di miglioramento strutturale e di offerta formativa. Questa evoluzione mira a posizionare il campeggio in linea con gli standard di un turismo più consapevole e ricercato.Un tocco di innovazione e valorizzazione gastronomica contraddistingue l’assegnazione delle trenta cabine pubbliche, affidate allo chef Moreno Cedroni, figura di spicco nel panorama culinario locale. Cedroni, forte del successo del suo ristorante “Il Clandestino”, si è impegnato a riqualificare le cabine, già concesse tramite asta pubblica, e a realizzare un completo rifacimento entro il prossimo anno, integrando il progetto con l’offerta turistica del territorio.Per garantire un’accoglienza turistica efficiente e capillare, l’info-point sarà gestito dall’associazione Riviera del Conero, con esperienza maturata a Numana e Sirolo. L’accesso al patrimonio culturale e religioso sarà curato dalla cooperativa Abaco, che organizzerà aperture e visite guidate alla chiesa romanica di Santa Maria di Portonovo, secondo un orario definito per favorire la fruizione del bene culturale.La gestione flussi, elemento chiave per la sostenibilità della baia, vedrà l’introduzione sperimentale di una Zona ad Accesso Controllato (ZAC). Quando i parcheggi pubblici raggiungeranno la saturazione, l’accesso alla baia sarà limitato, indirizzando i veicoli verso parcheggi scambiatori con servizio navetta gratuito. Questa misura, pur potendo generare qualche disagio iniziale, mira a decongestionare la strada provinciale e a preservare la qualità dell’ambiente.Parallelamente, è stato previsto un sistema di registrazione dei veicoli sui parcheggi privati degli stabilimenti, dotati di una capacità di 790 posti auto e 110 per motocicli, incentivando una gestione più trasparente e controllata. L’ente locale si è impegnato a fornire agli ausiliari, dedicati a gestire il flusso di persone, una dotazione di monete per agevolare i pagamenti e a utilizzare i dati raccolti per ottimizzare la regolazione dell’afflusso.Per migliorare ulteriormente l’informazione ai visitatori, è stata auspicata l’installazione di indicatori lungo la strada provinciale, che segnalino l’esaurimento dei posti auto, indirizzando i veicoli verso i parcheggi scambiatori, anticipando così i possibili disagi. Questa iniziativa sottolinea l’impegno del Comune di Ancona verso un turismo responsabile, attento all’ambiente e al benessere della comunità locale, mirando a trasformare Portonovo in un modello di gestione sostenibile del territorio.