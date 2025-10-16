Portonovo: Trekking tra Storia, Natura e Spiritualità

Un Viaggio nell’Anima di Portonovo: Percorsi di Storia, Natura e SpiritualitàDomenica 2 novembre, Portonovo si apre ad un’esperienza unica, un trekking urbano intitolato “La Chiesetta Azzurra e il Respiro della Baia”, che si configura come un tassello prezioso all’interno del prestigioso circuito nazionale “Le Vie del Giubileo”.

Quest’ultima, alla sua ventiduesima edizione, celebra l’intreccio indissolubile tra il patrimonio storico, le tradizioni culturali e la dimensione spirituale che permea il nostro territorio.

Il percorso, attentamente studiato, non è semplicemente una passeggiata, ma un viaggio immersivo nel cuore di un borgo marinaro carico di fascino.

Il titolo evocativo, “La Chiesetta Azzurra e il Respiro della Baia”, suggerisce l’elemento distintivo del trekking: la suggestiva chiesetta di Santa Maria in Conca, arroccata sulla scogliera e baciata dalle acque cristalline della baia.

L’itinerario si snoda attraverso sentieri che rivelano scorci inattesi, offrendo una prospettiva inedita sul paesaggio dorico.

Saranno presenti, lungo il percorso, punti di interesse storico-artistici, come resti di fortificazioni risalenti all’epoca medievale, testimonianze del ruolo strategico di Portonovo nel controllo del litorale adriatico.

La narrazione guidata, offerta dai nostri esperti accompagnatori, arricchirà la passeggiata di aneddoti e curiosità legate alla vita del borgo, dalle sue origini come avamposto romano, al suo sviluppo in epoca bizantina, fino al ruolo cruciale che ha giocato nel corso dei secoli.

Il trekking non si limita alla riscoperta del patrimonio architettonico e storico, ma si propone come un’occasione per connettersi con la natura e riscoprire il valore del silenzio.

La baia di Portonovo, con le sue acque limpide e la vegetazione mediterranea, offre un contesto ideale per la contemplazione e la riflessione.

“Le Vie del Giubileo”, in quanto progetto nazionale, si ispira alla tradizione dei pellegrinaggi, inteso non solo come un percorso fisico, ma anche come un viaggio interiore.

Il trekking di Portonovo, in quest’ottica, si propone di stimolare la riscoperta dei valori umani e spirituali, invitando i partecipanti a rallentare il ritmo della vita quotidiana e ad aprirsi alla bellezza del mondo che ci circonda.

Si tratta, in definitiva, di un’esperienza multisensoriale, in grado di coinvolgere lo sguardo, l’udito, l’olfatto e il gusto, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di chi vi partecipa.

Un’opportunità per celebrare il legame profondo tra l’uomo e il territorio, tra storia, cultura e spiritualità, in uno dei luoghi più affascinanti delle Marche.