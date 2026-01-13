Potenziamento Polizia di Stato: 72 nuove risorse nelle Marche

- PUBBLICITA -

Il Ministero dell’Interno, in un’azione strategica volta a rafforzare la sicurezza e l’efficacia operativa della Polizia di Stato nelle Marche, ha approvato un piano di potenziamento organico con un impatto significativo per la regione.

L’iniziativa, resa pubblica attraverso la comunicazione della Lega Marche, prevede l’immissione di 72 nuove risorse umane, distribuite tra i presidi territoriali in una composizione mirata a ottimizzare le risposte alle esigenze emergenti.

Questo incremento di personale, frutto di un’attenta analisi dei fabbisogni locali e delle sfide specifiche che le province marchigiane affrontano, si articola in un numero considerevole di ispettori (31) e agenti (41).

Tale bilanciamento tra ruoli, caratterizzato da una prevalenza di agenti, suggerisce un’attenzione particolare alla presenza capillare sul territorio e all’incremento delle attività di prossimità, fondamentali per prevenire la criminalità e instaurare un rapporto di fiducia con la cittadinanza.

Il piano, derivante dall’assegnazione del 231° corso di Allievi Agenti e del 19° corso di Ispettori della Polizia di Stato, non si limita a un mero aumento numerico, ma rappresenta un investimento nella qualità del servizio offerto.

Gli ispettori, figure chiave per la gestione operativa e la pianificazione strategica, contribuiranno a ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e a coordinare le attività di prevenzione e repressione.

Gli agenti, a loro volta, saranno impiegati in un’ampia gamma di attività, dall’ordine pubblico alla sicurezza stradale, dalla prevenzione dei reati predatori alla lotta alla criminalità organizzata.

L’implementazione di questo piano di potenziamento organico si inserisce in un contesto più ampio di riorganizzazione e modernizzazione delle forze dell’ordine, volto a migliorare l’efficienza e l’adattabilità della Polizia di Stato alle nuove sfide poste dalla criminalità contemporanea.

L’attenzione specifica rivolta alle Marche testimonia l’impegno del Ministero dell’Interno a garantire un livello di sicurezza adeguato in tutte le aree del Paese, tenendo conto delle peculiarità e delle criticità locali.

Si prevede che l’effetto tangibile di questo intervento si tradurrà in una maggiore percezione di sicurezza da parte dei cittadini, un rafforzamento del controllo del territorio e una più efficace risposta alle problematiche di sicurezza che affliggono le province marchigiane.