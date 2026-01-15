Precarietà e disuguaglianze: allarme nelle Marche.

- PUBBLICITA -

Un quadro allarmante emerge dall’analisi Ires Cgil, che rivela profonde fratture nel tessuto lavorativo marchigiano, con implicazioni significative per la coesione sociale e lo sviluppo economico regionale.

Le disuguaglianze, lungi dall’essere un fenomeno marginale, si presentano come una realtà strutturale, con un impatto particolarmente pesante su donne e giovani, due segmenti della popolazione che si trovano ad affrontare sfide crescenti nel percorso di inserimento e stabilizzazione professionale.

Il dato più drammatico è l’esplosione del lavoro intermittente, un indicatore che non solo riflette una crescente precarizzazione del mercato del lavoro, ma che segnala anche una carenza di visione strategica da parte delle istituzioni regionali.

L’incremento del 122% registrato negli ultimi dieci anni, come giustamente sottolineato dal consigliere regionale Antonio Mastrovincenzo, non è un semplice numero, ma la quantificazione di un modello economico fragile e insostenibile, che sacrifica la qualità dell’impiego sull’altare di una presunta flessibilità.

Questa impennata del lavoro precario, con contratti a termine e collaborazioni occasionali, genera incertezza, riduce il potere d’acquisto delle famiglie, limita l’accesso a servizi essenziali come la formazione e la previdenza, e mina la capacità di progettare un futuro stabile.

La precarietà, inoltre, ostacola l’accumulazione di competenze e la crescita professionale, perpetuando un circolo vizioso che alimenta disuguaglianze sociali.

La giunta Acquaroli, chiamata in causa dal consigliere Mastrovincenzo, deve assumersi la responsabilità di questa deriva, adottando politiche coraggiose e innovative che promuovano l’occupazione stabile e di qualità.

Non è sufficiente invocare la flessibilità come panacea per i problemi economici; è necessario investire in settori strategici, sostenere l’imprenditoria locale, incentivare la formazione continua e rafforzare i diritti dei lavoratori.

La questione non è solo economica, ma anche etica e politica.

Una regione che non tutela i propri cittadini, che li lascia in balia di un mercato del lavoro spietato, rinnega i propri valori e compromette il proprio futuro.

È imperativo invertire questa tendenza, creando un ambiente di lavoro che favorisca la dignità, la sicurezza e la prosperità per tutti, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione.

La sfida è complessa, ma la posta in gioco è troppo alta per permettere un ulteriore ritardo.

Richiede un cambio di paradigma, una visione lungimirante che metta al centro il benessere dei cittadini e lo sviluppo sostenibile del territorio marchigiano.