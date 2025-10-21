Premio De Sanctis: Otto Riconoscimenti all’Eccellenza Scientifica Italiana

Il Premio De Sanctis, nato per celebrare l’eccellenza e l’impegno nella ricerca scientifica, ha annunciato i suoi primi otto riconoscimenti, che saranno consegnati il 23 ottobre all’Università di Roma La Sapienza.

L’iniziativa, concepita come un solenne tributo a coloro che incarnano il progresso e l’innovazione, si pone l’obiettivo di colmare il divario tra il mondo della ricerca e la società, alimentando una cultura scientifica diffusa e promuovendo un dialogo costruttivo tra istituzioni, ricercatori e cittadini.

Tra i destinatari del prestigioso premio figura Roberto Burioni, virologo, immunologo e divulgatore scientifico di Pesaro, premiato per la sua incrollabile difesa del rigore scientifico e per la sua capacità di rendere comprensibili concetti complessi a un pubblico ampio.

Il riconoscimento a Burioni sottolinea l’importanza cruciale della comunicazione scientifica chiara e accessibile, soprattutto in un’epoca segnata da disinformazione e sfide sanitarie globali.

Il Premio De Sanctis non si limita a celebrare la divulgazione, ma onora figure chiave che hanno profondamente influenzato il panorama scientifico italiano e internazionale.

Domenica Lorusso, ad esempio, è riconosciuta per il suo ruolo pionieristico nella ricerca clinica oncologica, che ha portato allo sviluppo di terapie personalizzate per tumori ginecologici, aprendo nuove prospettive per pazienti e famiglie.

Maurizio D’Incalci, figura di spicco nella farmacologia molecolare, riceve il premio per aver dedicato la sua carriera alla creazione di strategie terapeutiche antitumorali innovative, contribuendo significativamente alla lotta contro il cancro.

L’eccellenza della ricerca peptidica è rappresentata dal team Pta Lab – Team Università di Bologna Fabit, che ha costruito un laboratorio giovane e dinamico, un vero e proprio motore di innovazione.

Giovanna Lattanzi è premiata per il suo contributo fondamentale alla genetica molecolare e allo studio delle malattie rare, un campo di ricerca spesso trascurato ma di importanza vitale per migliorare la qualità di vita di milioni di persone.

Silvio Garattini, con il premio alla carriera, incarna l’impegno etico e sociale che dovrebbe guidare la ricerca scientifica, avendo dedicato la sua vita al servizio della salute pubblica.

Maria Leptin, a riconoscimento del suo contributo alla promozione di una ricerca libera, interdisciplinare e fondata sull’eccellenza, simboleggia l’importanza della collaborazione e della condivisione di conoscenze.

Infine, il premio alla memoria di Sammy Basso celebra un esempio straordinario di resilienza e di amore per la scienza, trasformando una condizione personale di malattia in un messaggio universale di speranza e forza.

La cerimonia di premiazione, in programma giovedì 23 ottobre alle ore 10 presso l’ateneo romano, rappresenta un’occasione unica per celebrare l’ingegno italiano e per riflettere sull’importanza della ricerca scientifica come motore di progresso sociale e di speranza per il futuro.