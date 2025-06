Prof. Swenson a Pesaro Urbino: Innovazione e DBT per i Disturbi di Personalità

Il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino ha recentemente accolto il professor Charles Swenson, figura di spicco nella psichiatria internazionale e autorevole interprete del trattamento di disturbi di personalità complessi. L’incontro, avvenuto a Fano, ha rappresentato un’occasione preziosa per un’intensa condivisione di competenze e approcci clinici all’avanguardia, rafforzando il ruolo del DSM come centro di eccellenza.Il contributo del professor Swenson si concentra in particolare sulla Terapia Dialettico-Comportamentale (DBT), un intervento psicosociale sviluppato negli anni ’80 che ha rivoluzionato l’approccio ai disturbi di personalità, in particolare al Disturbo Borderline di Personalità (DBP). Questo disturbo, che colpisce circa il 20% delle persone che accedono ai servizi di salute mentale, si manifesta frequentemente in adolescenza o nella prima età adulta e si caratterizza per una marcata instabilità emotiva, relazioni interpersonali tumultuose e comportamenti impulsivi.”La DBT rappresenta un paradigma terapeutico di riferimento, un ‘gold standard’ per la gestione del DBP,” sottolinea la direttrice Maria Elena Ridolfi. “Il disturbo si presenta spesso con un’elevata sintomatologia, inclusi comportamenti autolesivi, tentativi di suicidio e una frequente comorbidità con altre patologie – disturbi alimentari, dipendenze da sostanze e traumi infantili – che complicano ulteriormente il quadro clinico.”Il DSM dell’AST PU si distingue per l’innovazione e la lungimiranza nell’aver implementato per primo in Italia un programma DBT dedicato sia ai pazienti affetti dal DBP sia ai loro familiari. Questa scelta strategica ha permesso di affrontare il disturbo in modo olistico, coinvolgendo figure chiave nel percorso di recupero e promuovendo una comprensione più profonda della patologia. L’esperienza maturata, con un significativo numero di pazienti che hanno completato con successo il programma, ha consacrato il DSM dell’AST PU come un punto di riferimento a livello nazionale per l’applicazione della DBT e per l’offerta di servizi specializzati nel trattamento dei disturbi di personalità. L’incontro con il professor Swenson ha offerto ulteriori stimoli e prospettive per consolidare e ampliare l’offerta formativa e assistenziale, confermando l’impegno del Dipartimento verso l’eccellenza clinica e l’innovazione nel campo della salute mentale.