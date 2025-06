Quagliarini Rettore: l’Ordine Ingegneri soddisfatto e pronto a collaborare

L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona esprime profonda soddisfazione per l’elezione del professor Enrico Quagliarini alla carica di Rettore dell’Università Politecnica delle Marche per il sessennio 2025-2031. La notizia, comunicata attraverso una nota sottoscritta dal presidente Stefano Capannelli, segna un momento significativo per l’intera comunità ingegneristica marchigiana.Questa nomina non si configura semplicemente come un riconoscimento individuale per il professor Quagliarini, figura di spicco nel panorama della ricerca ingegneristica, ma rappresenta un tributo all’importanza cruciale della professione ingegneristica nel contesto sociale ed economico. L’Ordine sottolinea come la figura dell’ingegnere sia intrinsecamente legata alle complesse sfide che il nostro Paese si trova ad affrontare nel percorso di modernizzazione e progresso. Lungi dall’essere una mera attività tecnica, l’ingegneria si rivela una professione intellettuale di primo piano, un motore di innovazione e sviluppo sostenibile.L’ingegneria è un pilastro fondamentale nell’evoluzione dell’edilizia, contribuendo a sviluppare soluzioni innovative per la sicurezza e l’efficienza energetica degli edifici. Assume un ruolo centrale nella transizione energetica, guidando la ricerca e l’implementazione di tecnologie rinnovabili e sistemi di accumulo. Si erge in prima linea nella lotta contro il cambiamento climatico, proponendo strategie di mitigazione e adattamento. Interviene attivamente nella riduzione del rischio sismico, attraverso lo sviluppo di tecniche costruttive resilienti e sistemi di monitoraggio avanzati. Esplora le frontiere dell’alta tecnologia, contribuendo all’innovazione in settori come l’intelligenza artificiale, la robotica e la nanotecnologia. L’aumento costante delle immatricolazioni agli indirizzi ingegneristici a livello nazionale testimonia l’attrattività e la rilevanza di questa professione nel panorama formativo.L’Ordine degli Ingegneri esprime auguri di buon lavoro al professor Quagliarini e si dichiara pronto a collaborare attivamente con l’Università Politecnica delle Marche, un’istituzione che, con un tasso di occupabilità dei neolaureati pari al 92,4% a cinque anni dal conseguimento del titolo, dimostra la sua efficacia nel preparare i giovani alle sfide del mondo del lavoro. Tale risultato, frutto anche del lavoro proficuo svolto dal Rettore uscente, Gregori, a cui va un sentito ringraziamento per le relazioni consolidate tra l’Ordine e l’Ateneo, evidenzia l’importanza di un dialogo continuo e di una collaborazione sinergica tra il mondo accademico e quello professionale. Il futuro dell’ingegneria marchigiana, e nazionale, si prospetta ricco di opportunità, a condizione di saper cogliere le sfide del cambiamento con spirito innovativo e responsabilità sociale.