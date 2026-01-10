Quattordicenne gravemente ferito: intervento salvavita nelle Marche

- PUBBLICITA -

La vigilia della festa dei Magi, il 5 gennaio, un evento drammatico ha sconvolto la tranquillità delle Marche, culminando in un delicatissimo intervento chirurgico presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Torrette.

Un quattordicenne, vittima di un incidente con fuochi d’artificio, ha riportato ferite gravissime che hanno richiesto un intervento d’urgenza, mettendo in luce la capacità di risposta e l’organizzazione complessa del sistema sanitario regionale.

La dinamica dell’incidente ha causato lesioni estese, interessando volto, collo, tronco e arti superiori, con danni che si sono protratti a livello muscolare, nervoso e vascolare.

L’immediata necessità di stabilizzare il paziente e prevenire complicazioni ha mobilitato un team multidisciplinare di specialisti, testimoniando l’approccio integrato che caratterizza la moderna chirurgia traumatologica.

La ricostruzione del volto, in particolare nella regione zigomatica e malare sinistra, è stata una sfida complessa, volta non solo a riparare i tessuti lesionati dall’esplosione – con un’attenzione primaria alla minimizzazione delle cicatrici e al recupero estetico – ma anche a preservare la funzionalità dei muscoli mimici e a proteggere i nervi cranici coinvolti.

La gestione accurata dei tessuti bruciati, cruciale per prevenire infezioni secondarie e limitare la formazione di cheloidi, ha richiesto l’impiego di tecniche avanzate e materiali biocompatibili.

Parallelamente, la ricostruzione delle mani e degli avambracci si è rivelata altrettanto delicata.

La frammentazione dei tessuti molli e ossei ha reso necessaria una complessa procedura di reimpianto e ricostruzione, mirando al ripristino completo delle funzioni motorie e sensoriali.

La preservazione della vascolarizzazione, elemento vitale per la sopravvivenza dei tessuti trapiantati, ha richiesto un monitoraggio continuo e un’abilità chirurgica eccezionale.

L’intervento, orchestrato dal professor Giovanni Di Benedetto, direttore della Clinica di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, e dal professor Michele Riccio, responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Ricostruttiva e Chirurgia della Mano, ha visto la partecipazione attiva del professor Alessandro Scalise, del dottor Alberto Pau, del dottor Xhoni Gorreja, della dottoressa Rebecca Mariani, del dottor Francesco Di Francesco, del dottor Pasquale Gravina e della dottoressa Caterina Spurio Venarucci, coadiuvati dalla competenza della dottoressa Elisabetta Cerutti nella gestione dell’anestesia e rianimazione.

Il giovane paziente, attualmente ricoverato, è sotto costante osservazione e si prevede un percorso di riabilitazione che lo vedrà gradualmente recuperare le funzioni compromesse.

L’evento, pur nella sua tragicità, sottolinea l’importanza di una medicina di territorio efficiente e di un’eccellenza chirurgica in grado di rispondere con tempestività e competenza anche alle emergenze più critiche, offrendo al paziente non solo la cura del corpo, ma anche un sostegno psicologico fondamentale per affrontare un evento traumatico di tale portata.