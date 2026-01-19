Rapina a Castelfidardo: aggressione in azienda, indagini in corso

- PUBBLICITA -

Il 9 aprile 2025, un’attività industriale di Castelfidardo, specializzata nella gestione integrata di materiali ferrosi di scarto e nel recupero di risorse metalliche, è stata teatro di un’audace aggressione armata, sollevando interrogativi sulla sicurezza del tessuto imprenditoriale locale e sulla capacità di infiltrazione criminale.

Un gruppo composto da tre individui, due dei quali armati di pistola, ha fatto irruzione negli uffici dell’azienda, immobilizzando i due proprietari, un dipendente e due clienti, attraverso costrizioni e minacce.

L’atto, pianificato con apparente accuratezza, mirava al saccheggio di risorse finanziarie liquide, oggetti di valore come orologi e gioielli, e dispositivi di comunicazione mobile.

L’evento, pur non avendo provocato lesioni fisiche alle vittime, ha lasciato un segno di profondo turbamento e ha innescato un’immediata reazione delle forze dell’ordine.

La prontezza d’azione delle vittime, che sono riuscite a liberarsi dalle corde e a segnalare l’accaduto al 112, ha permesso un tempestivo intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Osimo.

I dispositivi mobili sottratti sono stati ritrovati nelle vicinanze dell’azienda, mentre il bottino rimanente, stimato in circa 6.000 euro, è tuttora oggetto di indagine.

Le indagini, condotte con rigore metodologico, hanno rapidamente identificato i responsabili, quattro individui originari della Campania, e il loro ruolo specifico nell’esecuzione della rapina.

L’analisi forense, condotta dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Ancona, ha fornito elementi cruciali per ricostruire la dinamica dell’evento.

La ricostruzione operazionale dell’Arma dei Carabinieri suggerisce una preparazione complessa e una certa familiarità con le abitudini delle vittime.

I malviventi, giunti da un comune dell’hinterland napoletano a bordo di un veicolo a noleggio, avevano apparentemente monitorato i movimenti dei due clienti campani, sfruttando questa conoscenza per organizzare l’irruzione e massimizzare il successo della rapina.

Questa pianificazione indica una possibile attività di ricognizione preventiva e solleva interrogativi sulla possibile esistenza di una rete di contatti esterni, sia all’interno che all’esterno dell’azienda, che abbiano fornito informazioni logistiche e operative.

Il profilo dei quattro individui coinvolti, tre dei quali gravati da precedenti penali di natura specifica, suggerisce una propensione alla criminalità organizzata e una certa audacia nell’esecuzione di azioni violente.

L’evento non solo evidenzia la vulnerabilità di attività commerciali specializzate nel recupero e gestione di materiali ferrosi, spesso localizzate in aree periferiche e con sistemi di sicurezza non sempre adeguati, ma pone anche l’attenzione sulla necessità di rafforzare la collaborazione tra le forze dell’ordine, le associazioni di categoria e le aziende per prevenire e contrastare efficacemente la criminalità predatoria e le infiltrazioni organizzate.

L’indagine in corso mira ora a chiarire la matrice esatta dell’azione e a individuare eventuali ulteriori complici o mandanti coinvolti.