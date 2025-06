Restare, Partire, Tornare: Festival per il futuro delle aree interne.

Il 20 giugno si apre nelle Marche un inedito cartografico culturale: il Festival della Restanza e della Tornanza, un evento che si protrarrà fino al 22 giugno nel Parco della Pace di Colli del Tronto (Ascoli Piceno). Più che una celebrazione, il festival si configura come un’indagine complessa e propositiva sul destino delle aree interne italiane, flagellate da un drammatico calo demografico e dall’esodo dei giovani, fenomeni che ne minacciano la vitalità stessa. “Restare, Partire, Tornare – I Giovani di fronte al Terremoto Demografico”, questo il titolo emblematico, nasce dalla sinergia tra la Struttura Commissariale per il sisma 2016, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con l’obiettivo di stimolare una riflessione profonda e di proporre soluzioni innovative.Il commissario straordinario alla ricostruzione, Guido Castelli, sottolinea come l’iniziativa ambisca a trasformare una vulnerabilità strutturale in un’opportunità di rigenerazione. Il “restare” e il “ritornare” non sono intesi come imposizioni legate alla nostalgia o al senso di obbligo, ma come scelte consapevoli e dinamiche, capaci di infondere nuova linfa vitale a luoghi che rischiano di diventare poco più che immagini impolverate in cartoline. L’obiettivo è costruire comunità resilienti e attive, dove i giovani possano trovare opportunità di crescita e realizzazione.La curatela, affidata al giornalista e direttore artistico Stefano Zurlo, ha delineato un programma ricco e variegato, che spazia tra incontri ravvicinati, laboratori creativi, testimonianze dirette e stimolanti dibattiti. Un crocevia di voci autorevoli, tra intellettuali di spicco, esperti di settore, imprenditori visionari e giovani protagonisti, chiamati a condividere le loro esperienze e prospettive. Tra gli ospiti di rilievo figurano la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Eugenia Roccella, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, l’antropologo Vito Teti, il fisico e influencer Vincenzo Schettini, il conduttore Peppone Calabrese e l’imprenditore Brunello Cucinelli, che offrirà un’analisi personale del suo percorso a Solomeo, esempio emblematico di resilienza e sviluppo locale. Si uniranno all’evento anche il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori, e il Presidente della Regione, Francesco Acquaroli, a testimonianza dell’importanza strategica dell’iniziativa a livello istituzionale.Il Festival non si esaurisce in questo singolo evento. Come spiega Castelli, è parte di un percorso strategico più ampio, che prevede la realizzazione di dieci micro-festival itineranti nei borghi simbolo del cratere sismico, da Norcia ad Amatrice, con l’intenzione di diffondere un “spirito sfidante e positivo” su tutto il territorio. La questione demografica emerge come priorità nazionale, e il Governo, con un impegno condiviso e concreto, si adopera per affrontare la sfida con determinazione, riconoscendo nel protagonismo giovanile la chiave per un futuro sostenibile e prospero delle aree interne. Il Festival della Restanza e della Tornanza si presenta, dunque, non solo come un evento culturale, ma come un vero e proprio laboratorio di idee e soluzioni per il rilancio delle comunità montane.