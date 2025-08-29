Restauro urgente a Fano: salvaguardata la Porta Maggiore

A Fano, la maestosa Porta Maggiore, testimone silenziosa di secoli di storia e fulcro identitario della città, è al centro di un’urgente operazione di restauro.

Un evento imprevisto, il distacco di porzioni di pietra dalla struttura monumentale verificatosi nella giornata di ieri, ha imposto un intervento tempestivo per preservare l’integrità dell’edificio e garantire la sicurezza pubblica.

L’amministrazione comunale ha immediatamente mobilitato una ditta specializzata in restauro monumentale, dotata di competenze avanzate e strumentazioni adeguate per affrontare questa delicata situazione.

Le operazioni in corso non si limitano a una semplice messa in sicurezza dell’area; esse mirano a un consolidamento profondo e duraturo della struttura, analizzando le cause del distacco e implementando soluzioni mirate per prevenire futuri cedimenti.

La complessità del restauro risiede nella necessità di bilanciare la salvaguardia dell’autenticità storica della porta con l’applicazione di tecniche moderne e compatibili.

Gli specialisti stanno effettuando indagini approfondite per comprendere la natura dei materiali deteriorati, l’entità dei danni e le dinamiche che hanno portato al distacco.

Si stanno valutando diverse opzioni di consolidamento, che potrebbero includere l’utilizzo di malte compatibili, il rinforzo strutturale con elementi metallici invisibili e il ripristino delle superfici danneggiate con pietra proveniente da cave locali, rigorosamente affinata per garantire un’omogeneità cromatica e una continuità estetica con il resto del monumento.

Per garantire l’efficacia e la sicurezza dei lavori, il Comune ha disposto l’interruzione temporanea del passaggio pedonale sottostante la porta.

Questa decisione, seppur impattante sulla normale fruizione urbana, è necessaria per proteggere i lavoratori e i visitatori da eventuali rischi.

L’obiettivo è completare le attività di restauro nel più breve tempo possibile, prevedendo una riapertura dell’area al pubblico entro la serata odierna.

Questo intervento rappresenta un’occasione cruciale per riflettere sull’importanza della manutenzione preventiva e sulla necessità di investire nella conservazione del patrimonio storico-artistico, non solo come eredità da ammirare, ma come fondamento dell’identità culturale e del tessuto sociale di una comunità.

La Porta Maggiore, simbolo di Fano, merita un impegno costante e appassionato per garantire che possa continuare a raccontare la sua storia alle future generazioni.