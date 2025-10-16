Riapre il Museo Diocesano di Camerino: simbolo di rinascita.

La riapertura del Museo Diocesano, incastonato nel cuore del Palazzo Arcivescovile di Camerino, segna un capitolo significativo nella complessa narrazione di resilienza e rinascita che anima la città marchigiana.

Dopo anni di silenzio imposto dal devastante sisma del 2016, che ne compromise gravemente la struttura, il museo riconsegnato alla comunità rappresenta molto più di un semplice atto di restituzione di opere d’arte: è un potente simbolo di speranza e un tassello fondamentale nella ricostruzione del tessuto sociale ed economico del territorio.

La cerimonia inaugurale, presieduta dal Presidente della Regione Francesco Acquaroli, ha sottolineato la portata dell’evento, inquadrandolo come un intervento cruciale non solo per Camerino, ma per l’intera area del cratere sismico.

La ricostruzione, come ha evidenziato Acquaroli, non si limita alla riedificazione materiale, ma implica un profondo lavoro di ricostruzione della fiducia, del senso di appartenenza e della visione del futuro.

Il Presidente ha ricordato le condizioni di profonda sofferenza che caratterizzavano Camerino cinque anni prima, contrapponendole all’immagine di una città che, seppur faticosamente, sta lentamente recuperando i suoi spazi e la sua vitalità.

L’auspicio è che, nel giro di altri cinque anni, si possa testimoniare un pieno e definitivo ritorno alla normalità, con la piena riappropriazione di un’identità ferita.

Il Palazzo Arcivescovile, insieme al Palazzo Ducale che ospita l’Università, costituisce il fulcro storico e culturale di Camerino, testimoniando secoli di eventi e storie che ne definiscono l’anima.

La presenza, in Piazza del Duomo, di queste due istituzioni fondamentali – l’Arcidiocesi e l’Ateneo – ne sottolinea il ruolo di custodi di un’eredità profonda, che merita di essere preservata e valorizzata.

La riapertura del Museo Diocesano non è solo un atto di celebrazione, ma anche un monito: la ricostruzione richiede un impegno costante e multidisciplinare.

Oltre alle risorse finanziarie e alla competenza tecnica, è imprescindibile coltivare un senso di comunità forte e una visione lungimirante, capace di superare le difficoltà e di guardare al futuro con ottimismo.

Il Museo custodisce un patrimonio artistico di inestimabile valore, con opere che spaziano dal Rinascimento al Barocco, offrendo un percorso immersivo nella storia e nella cultura del territorio.

Tra i capolavori esposti, spiccano opere di maestri come Luca Signorelli, Giovan Battista Gaulli e Giovanni Battista Tiepolo, testimonianza del talento e dell’ingegno degli artisti che hanno contribuito a definire l’identità artistica della regione.

L’evento, intitolato “Dopo il silenzio, la rinascita”, ha visto la partecipazione di numerose autorità, tra cui l’Arcivescovo Francesco Massara, il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Guido Castelli, il Sindaco Roberto Lucarelli e rappresentanti della Soprintendenza.

La presenza di un così ampio numero di partecipanti testimonia l’importanza strategica del Museo Diocesano per Camerino e per l’intera comunità.