Ricostruzione Marche: tra impegno, criticità e legalità a rischio.

La ricostruzione post-sisma nelle Marche, e in particolare nella provincia di Ascoli Piceno, rappresenta una sfida complessa e articolata che va ben oltre la semplice riparazione di edifici crollati. Si tratta di un processo di rinascita territoriale, intriso di implicazioni sociali, economiche e legali che richiedono un approccio multidisciplinare e un’attenzione costante alla salvaguardia della legalità e della sicurezza. I dati attuali, desunti dalla Piattaforma dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, testimoniano un impegno significativo: la provincia di Ascoli Piceno gestisce il 23% dei progetti privati in corso e il 25% di quelli pubblici a livello regionale, cifre che la pongono al centro di una complessa rete di interventi.Tuttavia, questi numeri, pur incoraggianti, celano una realtà più sfumata, segnata da criticità emergenti che rischiano di compromettere la sostenibilità e l’equità del processo ricostruttivo. Il Tavolo Tecnico Permanente, istituito a seguito del Protocollo di Legalità del 2021, agisce come sentinella, affrontando problematiche che spaziano dalla sicurezza nei cantieri – un tema cruciale per la tutela dei lavoratori – al fenomeno del *dumping* contrattuale, che erode la concorrenza leale e incentiva pratiche poco trasparenti.Un aspetto particolarmente allarmante è legato alla gestione dei subappalti, dove si sono manifestati casi di artigiani privi delle necessarie qualifiche e di tentativi di elusione delle normative vigenti. Questa situazione crea non solo rischi per la qualità delle opere, ma apre anche la porta a forme di sfruttamento del lavoro, configurabili come reati previsti dagli articoli 603-bis, 512-bis e 648-ter del codice penale, e a possibili infiltrazioni della criminalità organizzata. L’esempio emblematico di Arquata del Tronto, con la gara da 50 milioni di euro per i piani di appoggio, evidenzia le difficoltà incontrate, che vanno dalla gestione delle sistemazioni per le maestranze alla carenza di manodopera specializzata, passando per il rischio concreto di sfruttamento lavorativo.La ricostruzione non è solo una questione di ingegneria e architettura; è un processo sociale che richiede una profonda riflessione etica e giuridica. In questo contesto, si conferma l’importanza fondamentale del ruolo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella gestione dei progetti pubblici e dell’appaltatore nella sfera privata, figure chiave per garantire la regolarità dei contratti e il rispetto delle normative. L’integrazione e il coordinamento delle piattaforme digitali, con particolare riferimento all’utilizzo della piattaforma InfoCamere, si rivelano strumenti indispensabili per monitorare la presenza delle imprese e prevenire irregolarità, favorendo la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni.L’obiettivo comune, condiviso da tutti gli attori coinvolti – amministrazioni pubbliche, imprese, professionisti, associazioni di categoria – è quello di rafforzare i controlli, promuovere la collaborazione tra le diverse istituzioni e adottare un approccio proattivo nella prevenzione dei rischi. La ricostruzione post-sisma non può essere un’occasione per giustificare comportamenti illeciti o per tollerare forme di sfruttamento; deve rappresentare un’opportunità per costruire un territorio più sicuro, più equo e più resiliente, fondato sui principi della legalità, della trasparenza e della responsabilità sociale. Si tratta di un impegno che va ben oltre la mera ricostruzione materiale e che mira a restituire alla comunità marchigiana una prospettiva di futuro solida e duratura.